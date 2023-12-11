Новий iPhone 15 – найпопулярніший смартфон у StoreInUA: скільки коштує топовий гаджет?

Гаджет отримав низку оновлень, стартова ціна в США становила 799 доларів. За скільки можна його купити в Україні?

У вересні 2023 року компанія Apple презентувала чергову лінійку смартфонів. Новий Айфон 15, доступний у чорному, блакитному, зеленому, рожевому та жовтому кольорах, працює на базі операційної системи iOS 17 та процесора Apple A16 Bionic. Гаджет отримав низку оновлень, стартова ціна в США становила 799 доларів. За скільки можна його купити в Україні?

Кілька слів про те, що являє собою iPhone 15. Виробник вдосконалив технології, ось ключові особливості нового покоління:

дизайн став "м'якшим", бічні грані скруглені;

Dynamic Island, раніше доступний тільки в Pro версії, тепер є й у базовій моделі;

діагональ екрану 6,1 дюйма, частота оновлення екрана – 60 Гц, пікова яскравість – до 2000 ніт;

блок камер з двох об'єктивів – ширококутного 48 Мп з діафрагмою f/1.56 та надширококутного 12 Мп з діафрагмою f/2.4, а також селфі-камера 12 Мп, діафрагма f/1.9;

акумулятор ємністю 3349 мА/год;

нові опції безпеки Emergency SOS та Crash Detection, розроблені з метою порятунку людських життів.

На вимогу Євросоюзу роз'єм Lightning для зарядного пристрою замінили на USB-C.

Ціни в онлайн-магазині STOREinUA стартують від 34 399 гривень, саме стільки коштує iPhone 15 на 128GB. Доступні моделі з об'ємом вбудованої пам'яті 256GB і 512GB – всього кілька десятків моделей. Ціна телефонів відрізнятиметься залежно від "начинки". Для швидкого пошуку пропозицій, які відповідають запитам покупців, на сайті вбудовані фільтри. Пропозиції зручно сортувати за ціною, обсягом пам'яті, кількістю сім-карт, кольором корпусу. Існують докладні описи, перелік технічних характеристик представлений у вигляді таблиці.

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