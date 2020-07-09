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09.07.2020, 12:17

Общественный проект ISOLATED: мы выйдем – они останутся

Общественный проект ISOLATED: мы выйдем – они останутся - Фото

Проект организован и поддерживается украинскими компаниями, каждая из которых делает вклад собственными ресурсами и возможностями

В июне 2020 года стартовал социально значимый проект ISOLATED для поддержки людей, которые годами находятся в вынужденной изоляции. Основной посыл проекта: каждый может в своем доме помочь одиноким людям, пенсионерам, людям с инвалидностью и ДЦП.

На сайте проекта isolated.com.ua предложен ряд простых действий, которые может сделать каждый. Первый шаг – распечатать и наклеить в своём подъезде плакат, который поможет организовать соседей для помощи тем, кто в этом нуждается.

На плакате есть отдельные поля, чтобы вписать контакты тех, кому нужна помощь, и тех, у кого есть возможность и желание присоединиться. Инициатива предлагает два вида помощи: нематериальная и материальная. Первая включает повседневные вещи: просто пообщаться, помочь спуститься или подняться на этаж, прогуляться во дворе, помочь по дому. А материальная: купить необходимые продукты и лекарства, обеспечить средствами коммуникации, подключить интернет, вызвать квалифицированного специалиста для лечения или проведения процедур, приобрести вспомогательные средства для инвалидов.

Для тех, у кого нет возможности распечатать плакат самостоятельно, организована возможность сделать это бесплатно информация доступна на сайте.

«Наша главная цель сегодня – развить культуру социального общения и взаимовыручки среди людей, которые находятся ближе всего – соседей в твоем подъезде, объясняют организаторы. – Помогать людям – одна из самых значимых ценностей нашего времени. Мы хотим, чтобы в этом проекте люди нашли новый смысл в вопросе благотворительности, чтобы личная помощь наполняла людей и давала возможность больше отдавать».

Проект организован и поддерживается украинскими компаниями, каждая из которых делает вклад собственными ресурсами и возможностями.

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Теги: общественный проект ISOLATED
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