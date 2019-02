Объявлены победители премии International Hospitality Awards 2018

На торжественной церемонии награждения победителей присутствовали лучшие из лучших в отельной индустрии. В одном зале собрались владельцы европейских гостиниц, генеральные менеджеры отелей-финалистов, мировые эксперты отрасли гостеприимства, дипломаты, аудиторы и консультанты.

В этом году в премии принимали участие отели из 21 страны Европы, а среди гостей в зале было более 200 гостей из 10 стран: Грузия, Болгария, Австрия, Франция, Греция, Словакия, Литва, Румыния, Словения, Венгрия.

В международной гостиничной премии International Hospitality Awards 2018 участвовали 126 финалистов.

28 лучших отелей по версии International Hospitality Awards в 2018 году:

BEST APART HOTEL - Art Boutique Hotel (Халкидики, Греция)

BEST BAR IN A HOTEL - Park Hyatt Vienna (Вена, Австрия)

HOTEL BEST BOUTIQUE HOTEL - Domus Renier Boutique Hotel (Ханья, Греция)

BEST BUSINESS HOTEL *** - Nadiya Hotel (Ивано-Франковск, Украина)

BEST BUSINESS HOTEL **** - Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava (Словакия)

BEST BUSINESS HOTEL ***** - Kharkiv Palace Premier Hotel (Украина)

BEST COUNTRY HOTEL - Avalon Resort & SPA (Венгрия)

BEST DESIGN HOTEL - Hotel Pacai (Вильнюс, Литва)

BEST ETHNO-HOTEL - Koruna Mountain Resort (Татаров, Украина)

BEST GOLF HOTEL - Theodora Golf Club (Алба, Румыния)

BEST GREEN HOTEL - Taor Karpaty (Ластивка, Украина)

BEST HISTORICAL HOTEL - Domus Renier Boutique Hotel (Ханья, Греция)

BEST HONEYMOON DESTINATION - Herbal glamping resort Ljubno (Словения)

BEST HOSTEL - Pushkin 10 (Тбилиси, Грузия)

BEST LOCAL CHAIN - Premier Hotels and Resorts (Украина)

BEST LUXURY HOTEL - Park Hyatt Vienna (Вена, Австрия)

BEST MARKETING CAMPAIGN - Charme & Caractere Hotels (Франция)

BEST MEDICAL HOTEL - Edem Resort Medical & SPA (Стрелки, Украина)

BEST MICE HOTEL - Kharkiv Palace Premier Hotel (Украина)

BEST MINI-HOTEL - Premier Hotel Pochaiv (Украина)

BEST PROGRAM FOR CORPORATE & SOCIAL RESPONSIBILITY - Park Inn by Radisson Hotel Ostrava (Чехия)

BEST RESORT HOTEL - Kempinski Hotel Grand Arena Bansko (Болгария)

BEST RESTAURANT IN A HOTEL - Frederic Koklen Boutique Hotel (Одесса, Украина)

BEST SKI RESORT - Kempinski Hotel Grand Arena Bansko (Болгария)

BEST SPA-HOTEL - Mirotel Resort & Spa (Трускавец, Украина)

BEST SPORT HOTEL - Superior Golf & Spa Resort (Харьков, Украина)

BEST WEDDING HOTEL - Grand Hotel Kempinski High Tatras (Словакия)

OPENING OF THE YEAR - Villa Santorini 520 (Греция)

Каждый победитель премии получил награду из стекла, разработанную компанией Tiger.

Итоговый бал, который получал отель состоял из трех оценок – 25 % Booking.com, 25 % TrustYou, 50 % - оценка 15 именитых членов жюри. За прозрачность оценивания и подсчет результатов отвечала независимая аудиторская компания PwC.

Организатором премии International Hospitality Awards является компания Hoteliero.

Благодарим наших партнеров на всех этапах проведения премии: PwC, InterContinental Kyiv, Tiger, TRUST YOU, PREMIER HOTELS AND RESORTS, METRO, VODA.UA, PROService, BIOSPHERE, TORK, KARCHER, MIELE, MIRS, MARESTO, YES PLEASE, OKSANA PRAVNYK atelier, NECTA, Wteam, FLOROOM, Dolce Aroma, Saeco, Liberty, CREMON, Beskyd Suits, Trone Grande, Premier FOOD, MANEZH, ЛИТЕР, CLIMATE 4 RENT.