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04.03.2019, 12:25

Обзор программы MBA: почему образование в США так престижно

Обзор программы MBA: почему образование в США так престижно - Фото

Разбираемся, каким образом программой MBA могут воспользоваться украинские студенты

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В теперешнем высококонкурентном мире не всегда находится достойная работа даже при наличии высшего образования: крупным компаниям (особенно на руководящие должности) нужны люди, чьи практические опыт и знания шире самой крутой университетской программы. И это - абсолютный факт.

Именно поэтому в США и других развитых странах выпускники бакалавриата, желающие получить престижную работу или построить собственный бизнес, дополнительно выбирают специальную программу обучения – Master of Business Administration (МВА). Давайте разберемся, каким образом ею могут воспользоваться украинские студенты. 

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Сколько стоит поступить на МВА

Программа MBA есть практически в каждом вузе Америки, но степень, которая присваивается выпускнику после ее окончания, официально не считается ученой, а лишь отражает профессиональный уровень специалиста. При этом, чтобы пройти обучение MBA, необходимо соответствовать ряду критериев:

  • иметь диплом о высшем образовании. В программу принимают только с полным высшим образованием;

  • сдать тест TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Это обязательный элемент для всех иностранных студентов;

  • успешно пройти GMAT (Graduate Management Admission Test) – стандартное тестирование для каждого соискателя. Стоимость теста 250 долларов.

Стоимость обучения в американских бизнес-школах варьируется в зависимости от региона и престижа учреждения. Так, МВА в легендарных Стэнфорде и Гарварде обойдется в 120-130 000 долларов соответственно. В провинциальных бизнес-школах расценки попроще - от 15 до 30 тысяч/год.

Первый этап тестирования GMAT - создание эссе. Этот формат индивидуальной работы очень популярен в США и сопровождает студента все время обучения. Иностранным студентам в период адаптации к новым правилам очень помогают специальные эссейные ресурсы, такие как papernow.org, где собираются эксперты из разных научных областей, которые быстро и за умеренную плату помогут составить необходимый материал.

Сами студенты плюсом такого формата называют возможность значительно продвинуться в самостоятельном написании эссе: внимательно вычитывая созданные профессионалом тексты, быстро учишься излагать собственные мысли в грамотной и доступной форме.

Вариации внутри МВА

Чтобы поступить в американскую школу бизнеса, необходимо иметь в “арсенале” минимум три года работы по специальности. Такое правило позволяет сразу определить, насколько человек соответствует выбранной профессии. Что касается форматов обучения, их несколько:

  • Full time (очное обучение) предполагает максимальное погружение в учебу с параллельной интеграцией в профессиональную жизнь. Период обучения: 2 года;

  • Part-time (частичная занятость). Можно работать и учиться одновременно. Программа отнимает всего несколько часов в неделю в комфортное для студента время. Период обучения: 3 года.

Есть дополнительные форматы для узкопрофильных специалистов:

  • Executive - программа частичного обучения для профессионалов с опытом работы более 10 лет. Позволяет экспертам отформатировать имеющиеся знания под новые рыночные тенденции. Период обучения: 1,5 года;

  • Accelerated - ускоренный курс для специалистов, у которых уже есть одно бизнес-образование. Период обучения: 1 год.  

Перспективы для выпускников бизнес-школ

После завершения учебы в MBA перед человеком открываются широкие возможности в области управления крупными предприятиями. Большинство студентов приходят в бизнес-школу специально “под конкретный объект”, чтобы сразу после окончания принять в своей фирме должность топ-менеджера. Другие выпускники открывают собственный бизнес и становятся очень успешными в этой сфере. В качестве прекрасного примера можно привести компании Google, Apple или Nike - все они были основаны выпускниками бизнес-школ США. Сделайте правильные выводы!

 

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Теги: MBA
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