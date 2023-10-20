Оффшор в Сингапуре – мнение экспертов Ua-Offshore

Регистрация бизнеса за рубежом — один из лучших способов выйти на международный рынок и расширить сферу влияния. Отличный выбор в качестве локации для украинского бизнеса — Сингапур. Эксперты компании Ua-Offshore, в которой можно зарегистрировать оффшор в Сингапуре, рассказали об особенностях регистрации оффшоров в этом государстве.
Подавляющее большинство мировых государств не вносят Сингапур в список оффшорных территорий. Это позволяет удерживать высокий финансовый статус государства и, соответственно, поддерживать репутацию бизнеса, созданного на его территории.
При этом условия, которые предлагает страна, очень выгодные:
По этим причинам регистрация оффшорных компаний в Сингапуре — выгодный вариант для ведения международного бизнеса, а также поддержания деловых отношений между странами СНГ и Азией.
Чтобы зарегистрировать компанию, нужно выполнить всего несколько простых требований:
В государстве используется территориальное налогообложение. Это значит, что налог будет взиматься только с прибыли, полученной на территории самого Сингапура. Сюда также относятся финансы, которые переводятся в страну, например, в банк Сингапура.
Ставка подоходного налога составляет 17%. Если же компания воспользуется всеми доступными для нее льготами и налоговыми стимулами, итоговый размер корпоративной ставки будет еще ниже.
Итоговое мнение Ua-Offshore: Сингапур отлично подходит в качестве страны для регистрации оффшора. Такое решение поможет развить бизнес в кратчайшие сроки.