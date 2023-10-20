UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
20.10.2023, 15:10

Оффшор в Сингапуре – мнение экспертов Ua-Offshore

Цей матеріал також доступний українською
Оффшор в Сингапуре – мнение экспертов Ua-Offshore - Фото

Регистрация бизнеса за рубежом — один из лучших способов выйти на международный рынок и расширить сферу влияния. Отличный выбор в качестве локации для украинского бизнеса — Сингапур. Эксперты компании Ua-Offshore, в которой можно зарегистрировать оффшор в Сингапуре, рассказали об особенностях регистрации оффшоров в этом государстве.

Преимущества оффшоров в Сингапуре

Подавляющее большинство мировых государств не вносят Сингапур в список оффшорных территорий. Это позволяет удерживать высокий финансовый статус государства и, соответственно, поддерживать репутацию бизнеса, созданного на его территории.

При этом условия, которые предлагает страна, очень выгодные:

  • Сингапур подписал договор об устранении двойного обложения налогами со многими странами, в том числе, Украиной.
  • Страна предлагает льготы для стартапов.
  • В Сингапуре отсутствует валютный контроль.
  • Бизнесмены могут получить свидетельство налоговой резидентности.

По этим причинам регистрация оффшорных компаний в Сингапуре — выгодный вариант для ведения международного бизнеса, а также поддержания деловых отношений между странами СНГ и Азией.

Требования к компаниям

Чтобы зарегистрировать компанию, нужно выполнить всего несколько простых требований:

  1. В компании должно быть от 1 до 50 акционеров. В их качестве могут выступать как физ. так и юр. лица. Допускается владение всем объемом акций иностранными акционерами.
  2. Директором компании должен быть резидент Сингапура, однако наряду с ним могут быть и директора — представители других стран.
  3. Секретарь должен быть физическим лицом с соответствующей квалификацией. Это обязательно должен быть гражданин Сингапура.
  4. Минимальный размер уставного капитала — 1 сингапурский доллар. Максимальный размер не ограничивается.
  5. Бизнес должен быть зарегистрирован по физическому адресу, где будет храниться документация. Это не может быть абонентский ящик.

Условия налогообложения

В государстве используется территориальное налогообложение. Это значит, что налог будет взиматься только с прибыли, полученной на территории самого Сингапура. Сюда также относятся финансы, которые переводятся в страну, например, в банк Сингапура.

Ставка подоходного налога составляет 17%. Если же компания воспользуется всеми доступными для нее льготами и налоговыми стимулами, итоговый размер корпоративной ставки будет еще ниже.

Итоговое мнение Ua-Offshore: Сингапур отлично подходит в качестве страны для регистрации оффшора. Такое решение поможет развить бизнес в кратчайшие сроки.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: оффшор, сингапур
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 