Оффшор в Сингапуре – мнение экспертов Ua-Offshore

Регистрация бизнеса за рубежом — один из лучших способов выйти на международный рынок и расширить сферу влияния. Отличный выбор в качестве локации для украинского бизнеса — Сингапур. Эксперты компании Ua-Offshore, в которой можно зарегистрировать оффшор в Сингапуре, рассказали об особенностях регистрации оффшоров в этом государстве.

Преимущества оффшоров в Сингапуре

Подавляющее большинство мировых государств не вносят Сингапур в список оффшорных территорий. Это позволяет удерживать высокий финансовый статус государства и, соответственно, поддерживать репутацию бизнеса, созданного на его территории.

При этом условия, которые предлагает страна, очень выгодные:

Сингапур подписал договор об устранении двойного обложения налогами со многими странами, в том числе, Украиной.

Страна предлагает льготы для стартапов.

В Сингапуре отсутствует валютный контроль.

Бизнесмены могут получить свидетельство налоговой резидентности.

По этим причинам регистрация оффшорных компаний в Сингапуре — выгодный вариант для ведения международного бизнеса, а также поддержания деловых отношений между странами СНГ и Азией.

Требования к компаниям

Чтобы зарегистрировать компанию, нужно выполнить всего несколько простых требований:

В компании должно быть от 1 до 50 акционеров. В их качестве могут выступать как физ. так и юр. лица. Допускается владение всем объемом акций иностранными акционерами. Директором компании должен быть резидент Сингапура, однако наряду с ним могут быть и директора — представители других стран. Секретарь должен быть физическим лицом с соответствующей квалификацией. Это обязательно должен быть гражданин Сингапура. Минимальный размер уставного капитала — 1 сингапурский доллар. Максимальный размер не ограничивается. Бизнес должен быть зарегистрирован по физическому адресу, где будет храниться документация. Это не может быть абонентский ящик.

Условия налогообложения

В государстве используется территориальное налогообложение. Это значит, что налог будет взиматься только с прибыли, полученной на территории самого Сингапура. Сюда также относятся финансы, которые переводятся в страну, например, в банк Сингапура.

Ставка подоходного налога составляет 17%. Если же компания воспользуется всеми доступными для нее льготами и налоговыми стимулами, итоговый размер корпоративной ставки будет еще ниже.

Итоговое мнение Ua-Offshore: Сингапур отлично подходит в качестве страны для регистрации оффшора. Такое решение поможет развить бизнес в кратчайшие сроки.