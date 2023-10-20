Офшор у Сінгапурі – думка експертів Ua-Offshore

Реєстрація бізнесу за кордоном — один із найкращих способів вийти на міжнародний ринок та розширити сферу впливу. Відмінний вибір у якості локації для українського бізнесу — Сінгапур. Експерти компанії Ua-Offshore, у якій можна зареєструвати офшор у Сінгапурі, розповіли про особливості реєстрації офшорів у цій державі

Переваги офшорів у Сінгапурі

Більшість світових держав не вносять Сінгапур до списку офшорних територій. Це дозволяє утримувати високий фінансовий статус держави та, відповідно, підтримувати репутацію бізнесу, створеного на її території.

При цьому умови, які пропонує країна, є дуже вигідними:

Сінгапур підписав договір про усунення подвійного оподаткування з багатьма країнами, зокрема Україною.

Країна пропонує пільги для стартапів.

У Сінгапурі немає валютного контролю.

Бізнесмени можуть отримати свідоцтво про податкову резидентність.

З цих причин реєстрація офшорних компаній у Сінгапурі — вигідний варіант для ведення міжнародного бізнесу, а також підтримки ділових відносин між країнами СНД і Азією.

Вимоги до компаній

Щоб зареєструвати компанію, потрібно виконати лише кілька простих вимог:

У компанії має бути від 1 до 50 акціонерів. У їх якості можуть виступати як фіз., так і юр. особи. Допускається володіння всім обсягом акцій іноземними акціонерами. Директором компанії має бути резидент Сінгапуру, проте поряд із ним можуть бути й директори — представники інших країн. Секретар має бути фізичною особою із відповідною кваліфікацією. Це обов'язково має бути громадянин Сінгапуру. Мінімальний розмір статутного капіталу — один сінгапурський долар. Максимальний розмір не обмежується. Бізнес має бути зареєстрований за фізичною адресою, де зберігатиметься документація. Це не може бути абонентська скринька.

Умови оподаткування

У державі використовується територіальне оподаткування. Це означає, що податок стягуватиметься лише з прибутку, отриманого на території самого Сінгапуру. Сюди також відносяться фінанси, які переводять у країну, наприклад, до банку Сінгапуру.

Ставка прибуткового податку становить 17%. Якщо ж компанія скористається всіма доступними для неї пільгами та податковими стимулами, підсумковий розмір корпоративної ставки буде ще нижчим.

Підсумкова думка Ua-Offshore: Сінгапур відмінно підходить як країна для реєстрації офшора. Таке рішення допоможе розвинути бізнес у найкоротші терміни.