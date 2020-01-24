Официальный оператор Ланет.TV как альтернатива спутниковому ТВ

Новости спутниковых каналов сообщают, что 28 января произойдет кодировка спутникового сигнала и бесплатная трансляция каналов более не будет доступна, а это означает, что смотреть спутниковое ТВ поможет только официальный телевизионный оператор. Новые частоты украинских каналов будут закодированы, а транслировать их легально сможет только официальный провайдер спутникового телевидения в Украине.
Решение о кодировании спутниковых каналов было принято по ряду причин:
Нет сигнала на спутнике, что делать? Можно продолжать смотреть нишевые, региональные и прочие бесплатные каналы спутникового ТВ, ТВ онлайн; купить новый тюнер для просмотра спутникового ТВ и платить ежемесячную абонплату; подключить другой вид телевидения: кабельное, цифровое, аналоговое и т.д.
Наименее затратным является интернет-телевидение. По сути, вы можете вообще ничего не платить (хотя бы изначально). Для просмотра каналов онлайн нужен стабильный сигнал Интернет и устройство с большим екраном (желательно с ОС Андроид).
Интернет ТВ имеет ряд преимуществ: вы можете 24/7 смотреть IPTV украинские каналы, смотреть каналы онлайн в записи или же смотреть в прямом эфире; есть родительский контроль, HD-версии большинства каналов; познавательные, стриминговые и прочие узкоспециализированные каналы ТВ.
Больше всего положительных отзывов пользователей собрал сервис платного ТВ Ланет.TV. Кроме того, это официальный телевизионный оператор, который вещает на территории Украины легально. На YouTube-канале Ланет.TV вы найдете множество роликов, о том, как создать свою учетную запись, как смотреть ТВ через Интернет, как пользоваться бонусной программой и т.д.
Отдавая предпочтение ТВ онлайн вы можете смотреть онлайн СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО TV и прочие уже сегодня.