Официальный оператор Ланет.TV как альтернатива спутниковому ТВ

Новости спутниковых каналов сообщают, что 28 января произойдет кодировка спутникового сигнала и бесплатная трансляция каналов более не будет доступна, а это означает, что смотреть спутниковое ТВ поможет только официальный телевизионный оператор. Новые частоты украинских каналов будут закодированы, а транслировать их легально сможет только официальный провайдер спутникового телевидения в Украине.

Решение о кодировании спутниковых каналов было принято по ряду причин:

Требования правообладателей. По закону, контент, который покупают украинские ТВ-каналы, должен транслироваться только на территории Украины. Борьба с мошенничеством. Почти каждый четвертый житель нашей страны смотрит каналы Украины нелегально, самостоятельно настроив тюнер на прием частот спутниковых каналов 2019. Усовершенствование предоставления услуг. Официальный телевизионный оператор Украины сможет предоставлять услуги более качественно: клиентский сервис, поддержка 24/7, бонусы и программы лояльности, новые возможности и т.д.

Нет сигнала на спутнике, что делать? Можно продолжать смотреть нишевые, региональные и прочие бесплатные каналы спутникового ТВ, ТВ онлайн; купить новый тюнер для просмотра спутникового ТВ и платить ежемесячную абонплату; подключить другой вид телевидения: кабельное, цифровое, аналоговое и т.д.

Наименее затратным является интернет-телевидение. По сути, вы можете вообще ничего не платить (хотя бы изначально). Для просмотра каналов онлайн нужен стабильный сигнал Интернет и устройство с большим екраном (желательно с ОС Андроид).

Интернет ТВ имеет ряд преимуществ: вы можете 24/7 смотреть IPTV украинские каналы, смотреть каналы онлайн в записи или же смотреть в прямом эфире; есть родительский контроль, HD-версии большинства каналов; познавательные, стриминговые и прочие узкоспециализированные каналы ТВ.

Больше всего положительных отзывов пользователей собрал сервис платного ТВ Ланет.TV. Кроме того, это официальный телевизионный оператор, который вещает на территории Украины легально. На YouTube-канале Ланет.TV вы найдете множество роликов, о том, как создать свою учетную запись, как смотреть ТВ через Интернет, как пользоваться бонусной программой и т.д.

Отдавая предпочтение ТВ онлайн вы можете смотреть онлайн СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, М1, М2, Энтер-фильм, 2+2, НЛО TV и прочие уже сегодня.