Онлайн-школа ThinkGlobal открыла набор учеников на новый год

Киев, июль 2025 — Образовательная платформа ThinkGlobal объявила о начале набора учеников на 2025/26 учебный год. Онлайн школа предлагает обучение для учеников 1–11 классов по государственной программе в удобном дистанционном формате.

Учебный год начнется 18 августа 2025 года. Первые две недели — повторение программы прошлого года, адаптация к школе, знакомство с новыми одноклассниками, учителями, правилами школы. Программа включает живые видеоуроки (от 2 до 5 ежедневно), электронные учебные материалы, платформу с домашними заданиями, контроль знаний и связь с персональным куратором.

"ThinkGlobal — это школа, которая подстраивается под ребенка. Мы объединяем академическое качество, гибкость и заботу", — комментируют в школе.

Ученики работают в малых группах — до 12 человек. Каждый урок предполагает активное участие: объяснение нового материала, индивидуальные ответы на вопросы, выполнение упражнений на виртуальной доске. Все занятия записываются, а родители имеют доступ к прогрессу ребенка через еженедельный отчет.

Программа делится на базовые, основные и дополнительные предметы. Максимальный акцент сделан на математике, английском, украинском языке и физике. По другим предметам предусмотрена еженедельная практика или самостоятельная работа на платформе. После каждой четверти — контрольная работа, результаты которой учитываются в табеле.

В ThinkGlobal действует балансовая система оплаты и гибкие тарифы. Новые семьи могут попробовать обучение бесплатно в рамках ознакомительного периода. Для зачисления нужно только подать онлайн-заявку и предоставить скан документов ребенка.

О школе

ThinkGlobal — украинская онлайн-школа с 12-летним опытом. Сейчас в ней обучаются более 7000 учеников под руководством 260 педагогов. Формат ThinkGlobal сочетает в себе цифровую гибкость, персонализированную поддержку и документ государственного образца.