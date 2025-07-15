Онлайн-школа ThinkGlobal відкрила набір учнів на новий рік

Київ, липень 2025 — Освітня платформаThinkGlobal оголосила про старт набору учнів на 2025/26 навчальний рік. Онлайн школа пропонує навчання для учнів 1–11 класів за державною програмою у зручному дистанційному форматі.

Навчальний рік розпочнеться 18 серпня 2025 року. Перші два тижня — повторення програми минулого року, адаптація до школи, знайомство з новими однокласниками, вчителями, правилами школи. Програма включає живі відеоуроки (від 2 до 5 щодня), електронні навчальні матеріали, платформу з домашніми завданнями, контроль знань і зв’язок з персональним куратором.

"ThinkGlobal — це школа, яка підлаштовується під дитину. Ми об’єднуємо академічну якість, гнучкість і турботу", — коментують у школі.

Учні працюють у малих групах — до 12 осіб. Кожен урок передбачає активну участь: пояснення нового матеріалу, індивідуальні відповіді на запитання, виконання вправ на віртуальній дошці. Усі заняття записуються, а батьки мають доступ до прогресу дитини через щотижневий звіт.

Програма поділяється на базові, основні та додаткові предмети. Максимальний акцент зроблено на математиці, англійській, українській мові та фізиці. З інших предметів передбачено щотижневу практику або самостійну роботу на платформі. Після кожної чверті — контрольна робота, результати якої враховуються у табелі.

У ThinkGlobal діє балансова система оплати та гнучкі тарифи. Нові родини можуть спробувати навчання безоплатно в рамках ознайомчого періоду. Для зарахування потрібно лише подати онлайн-заяву та надати скан документів дитини.

Про школу

ThinkGlobal — українська онлайн-школа з 12-річним досвідом. Наразі в ній навчається понад 7 000 учнів під супроводом 260 педагогів. Формат ThinkGlobal поєднує цифрову гнучкість, персоналізовану підтримку і документ державного зразка.