ООО "ПП "ТЕХНО-ЗАВОД" стало победителем Ukrainian Business Award 2023

Премия Ukrainian Business Award ежегодно отмечает самые успешные компании на территории Украины для стимулирования честной конкуренции и создания здоровой бизнес-среды. На основе собственной независимой, уникальной методики аналитического исследования эксперты формируют рейтинг, что является объективной оценкой развития предприятия. По официальным данным в 2023 г. победителем премии UBA "BUSINESS OF THE YEAR 2023" стало ООО "ПП "ТЕХНО-ЗАВОД".

Общество основано в 2016 г. группой предпринимателей из Киева, которые в 2019 г. продали компанию в приостановленном состоянии, поэтому все процессы новому директору пришлось начинать с самого начала. Руководитель осуществлял эффективное расширение производства, прием квалифицированного персонала, достигал стабильных договорных отношений с контрагентами.

Уже по итогам 2022 г. предприятие по ключевому виду экономической деятельности "Обработка металлов и нанесение покрытия на металлы" заняло лидирующие позиции с учетом отягчающих факторов (военные действия, перебои электроснабжения, нехватка оборотных средств, отсутствие государственной поддержки). За 2022 г. были перечислены в государственный бюджет суммы налогов и сборов, которые, казалось бы, несоразмерны с объемами доходов компании, а сравнивая с конкурентами, тем более (очень значительные суммы перечислений НДС, налог на прибыль, ЕСВ).

ООО "ПП "ТЕХНО-ЗАВОД" приобрело корпоративные права у других трех компаний, осуществляющих такие же или смежные виды деятельности. В структуру группы компаний ООО "ПП "ТЕХНО-ЗАВОД" на сегодняшний день входят ООО "НОВАТРА", ООО "ДИС ИНЖИНИРИНГ", ООО "ГЕРМЕС ТРЕЙД ЮСДТЮАХ".

Предприятие внедряет мероприятия по социальному обеспечению коллектива (программа "Частная поликлиника", обеспечение новейшими телекоммуникациями, компенсационные возмещения для персонала), налаживает деловые отношения с предприятиями государственного сектора, бюджетными организациями, реализует политику внешнеэкономической деятельности.

Руководителем ООО "ПП "ТЕХНО-ЗАВОД" является Шермирзаев Виталий Геннадиевич. Родился 09.11.1988 в селе Можняковка Луганской области. С 2006 по 2012 год учился в Академии таможенной службы Украины в г. Днепр. С 2012 г. работал в Киеве на разных должностях в органах государственной власти. Имеет 11 ранг государственного служащего. Специальное звание – инспектор таможенной службы 4 ранга. В течение 2013-2015 гг. работал в центральном аппарате Государственной таможенной службы и Министерства доходов и сборов Украины.

С 2015 г. ушел в частный бизнес. Прошел путь от помощника главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера. На сегодняшний день занимает должность главного бухгалтера на трех предприятиях (принадлежащих к другой, государственной группе компаний), а также является физическим лицом – предпринимателем. Кроме этого, является учредителем и руководителем ООО "ТОЛЕДО САКСЕС ЭНД МЕНЕДЖМЕНТ", как отдельного направления в современной инновационной бизнес-среде.

Шермирзаев В. Г. является ярким примером взвешенного руководителя, при этом откровенно проявляющего качества справедливого и искреннего человека.

У Виталия Геннадиевича двое детей, дочка 7 лет, сын 6 лет. Так сложились его семейные обстоятельства, что он самостоятельно воспитывает своих детей с первых дней их рождения.

В начале 2023 г. Шермирзаева В.Г. избран на должность Президента Ассоциации "Украинских производителей технических средств реабилитации". Эта организация призвана отстаивать интересы людей с особыми потребностями (взрослые и дети с инвалидностью) на уровне Министерства социальной политики и Офиса Президента Украины.

Предприятия, где Виталий Геннадиевич является руководителем, постоянно, как только возникает возможность, помогают благотворительным фондам в сборе средств военнослужащим Вооруженных Сил Украины и перемещенным лицам.

Его родной брат Валентин Шермирзаев за заслуги перед украинским Народом удостоен ордена "За военную службу Украине" посмертно (Указ Президента Украины от 01.06.2022).

Стремление руководителя вести за собой профессиональную команду – залог будущей успешности ООО "ПП "ТЕХНО-ЗАВОД", а социально справедливый подход – основа фундамента, заложенного в благосостояние и процветание государства.