ТОВ "ВП "ТЕХНО-ЗАВОД" стало переможцем Ukrainian Business Award 2023

Премія Ukrainian Business Award щорічно відзначає найуспішніші компанії на території України для стимулювання чесної конкуренції та створення здорового бізнес-середовища. На основі власної незалежної, унікальної методики аналітичного дослідження експерти формують рейтинг, що є об’єктивною оцінкою розвитку підприємства. За офіційними даними в 2023 р. переможцем премії UBA "BUSINESS OF THE YEAR 2023" стало ТОВ "ВП "ТЕХНО-ЗАВОД".

Товариство засноване в 2016 р. групою підприємців з Києва, які в 2019 р. продали компанію у призупиненому стані, тому всі процеси новому директору прийшлося починати з самого початку. Керівник здійснював ефективне розширення виробництва, прийом кваліфікованого персоналу, досягав стабільних договірних відносин з контрагентами.

Вже за підсумками 2022 р. підприємство за ключовим видом економічної діяльності "Оброблення металів та нанесення покриття на метали" зайняло лідируючі позиції з урахуванням обтяжуючих факторів (воєнні дії, перебої електропостачання, брак обігових коштів, відсутність державної підтримки). За 2022 р. було перераховано до державного бюджету суми податків і зборів, які, здавалося б, неспівмірні з обсягами доходів компанії, а порівнюючи з конкурентами, тим паче (дуже значні суми перерахувань ПДВ, податку на прибуток, ЄСВ).

ТОВ "ВП "ТЕХНО-ЗАВОД" придбало корпоративні права у інших трьох компаній, що здійснюють такі ж або суміжні види діяльності. В структуру групи компаній ТОВ "ВП "ТЕХНО-ЗАВОД" на сьогодні входять ТОВ "НОВАТРА", ТОВ "ДІС ІНЖІНІРІНГ", ТОВ "ГЕРМЕС ТРЕЙД ЮСДТЮАХ".

Підприємство впроваджує заходи щодо соціального забезпечення колективу (програма "Приватна поліклініка", забезпечення новітніми телекомунікаціями, компенсаційні відшкодування для персоналу), налагоджує ділові відносини з підприємствами державного сектору, бюджетними організаціями, реалізує політику зовнішньо-економічної діяльності.

Керівником ТОВ "ВП "ТЕХНО-ЗАВОД" є Шермірзаєв Віталій Геннадійович. Народився 09.11.1988 в селі Можняківка Луганської області. З 2006 по 2012 навчався в Академії митної служби України в м. Дніпро. З 2012 р. працював у Києві на різних посадах в органах державної влади. Має 11 ранг державного службовця. Спеціальне звання – інспектор митної служби 4 рангу. Впродовж 2013-2015 рр. працював в центральному апараті Державної митної служби України та Міністерства доходів і зборів України.

З 2015 р. пішов у приватний бізнес. Пройшов шлях від помічника головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера. На сьогодні займає посаду головного бухгалтера на трьох підприємствах (що належать до іншої, державної, групи компаній), а також є фізичною особою – підприємцем. Крім цього, є засновником і керівником ТОВ "ТОЛЕДО САКСЕС ЕНД МЕНЕДЖМЕНТ", як окремого напрямку в сучасному інноваційному бізнес-середовищі.

Шермірзаєв В. Г. є яскравим прикладом виваженого керівника, який при цьому відверто проявляє якості справедливої та щирої людини.

Віталій Геннадійович має двох дітей, доньці 7 років, сину 6 років. Так склалися його сімейні обставини, що він самостійно виховує своїх дітей з перших днів їхнього народження.

На початку 2023 р. Шермірзаєва В.Г. обрано на посаду Президента Асоціації "Українських виробників технічних засобів реабілітації". Ця організація покликана відстоювати інтереси людей з особливими потребами (дорослі та діти з інвалідністю) на рівні Міністерства соціальної політики України та Офісу Президента України.

Підприємства, де Віталій Геннадійович є керівником, постійно, як тільки виникає можливість, допомагають благодійним фондам в зборі коштів на лікування дітей, військовослужбовцям Збройних Сил України, внутрішньо переміщеним особам.

Його рідний брат Валентин Шермірзаєв за заслуги перед Українським Народом удостоєний орденом "За військову службу Україні" посмертно (Указ Президента України від 01.06.2022).

Прагнення керівника вести за собою професійну команду – запорука майбутньої успішності ТОВ "ВП "ТЕХНО-ЗАВОД", а соціально справедливий підхід – основа фундаменту, закладеного в добробут і процвітання Української держави.