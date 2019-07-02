Основные критерии выбора фотографа на свадьбу

Свадьба – самый волнительный день в жизни возлюбленных. Само собой, хочется, чтобы все прошло на высшем уровне, при этом важно запечатлеть этот момент не только в своей памяти. Многие молодожены помимо роскошного праздника устраивают для себя не менее шикарные фотосессии. Чтобы ваши фотографии имели сказочный вид, нужно доверить эту задачу профессиональному фотографу.

Советы по выбору

Как правильно выбрать специалиста и на что следует обратить внимание:

Портфолио. Каждый профессиональный фотограф должен иметь достаточный опыт, а также примеры снимков, по которым можно оценить качество работы.

Навыки. После просмотра работ стоит расспросить кандидата о его умении работать с ретушью, цветокоррекцией, художественным оформлением фотоколлажей. Не будет лишним узнать, какие компьютерные программы он использует.

Стоимость. Чем лучше работает фотограф, тем дороже обходятся его услуги. Если вы хотите получить качественные снимки, то не стоит экономить.

Умение идти на контакт. Профессиональный фотограф знает, как правильно выстраивать композицию, делать «живые» снимки под правильным ракурсом, работать в движении и самое главное – находить общий язык с заказчиком. Вы должны выбрать лёгкого в общении специалиста, который сможет понять вашу идею и грамотно воплотит задумку в реальность.

Свадьба бывает раз в жизни, поэтому хочется запечатлеть эти уникальные моменты во всей красе. Не экономьте, позовите настоящего профессионала, который сможет перенести все эмоции праздника на фото, что в дальнейшем будут напоминать вам об этом радостном дне.