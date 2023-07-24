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24.07.2023, 14:55

ПАО "Химфармзавод "Красная звезда" впервые получает награду "Ukrainian Business Award"

Цей матеріал також доступний українською
ПАО "Химфармзавод "Красная звезда" впервые получает награду "Ukrainian Business Award" - Фото

ПАО "Химфармзавод "Красная звезда" получил награду "Ukrainian Business Award" за высокие достижения в области фармацевтики

В мире, где отношение к нашему физическому и психическому здоровью становится все более приоритетным, фармацевтическая промышленность играет важную роль в преодолении болезней, улучшение качества и сохранение человеческих жизней.

Фармацевтические производители несут ответственность за разработку, производство и поставку лекарственных препаратов, которые профилактируют и уменьшают симптомы разных заболеваний. Но их миссия идет дальше чем просто лечение болезней.

Фармацевтические компании способствуют научным исследованием и развитием новых лекарственных препаратов. Они инвестируют в передовые технологии для создания более эффективных и безопасных лекарственных средств. Так что рейтинг "Ukrainian Business Award" является важным ориентиром для потребителей и бизнеса, который помогает принять сознательное решение в выборе надежных и эффективных фармацевтических продуктов.

Публичное акционерное общество "Химфармзавод "Красная звезда" сегодня – это современное фармацевтическое предприятие с невероятным опытом в 100 лет, являющееся  производителем более 300 препаратов, среди которых лекарственные средства, активные фармацевтические ингредиенты (субстанции), косметика и диетические добавки.

Цель ПАО "Химфармзавод "Красная звезда" – показать отечественное
фармацевтическое производство таким, каково оно есть сегодня. А настоящее украинской фармы – это современные технологии, высокоэффективное автоматизированное оборудование, новейшее сырье, профессиональные кадры и всеобъемлющий контроль качества.

"Мы благодарны "Ukrainian Business Award" за эту выдающуюся награду и за поддержку развития фармацевтической отрасли в Украине. Это усиливает нашу веру в будущее и вдохновляет нас расти еще больше, производить качественные продукты и обеспечивать здоровье наших клиентов. Также, искренне благодарим наших клиентов и партнеров за доверие и выбор наших продуктов. Наш успех был бы невозможен без невероятной команды, работающей с искренней любовью и преданностью своему делу.
Мы всегда привержены миссии повышения качества жизни наших потребителей и внедрению инновационных решений. Благодарим вас за вашу неотъемлемую поддержку и доверие. Вместе мы будем продолжать расти и развиваться!" - комментирует директор компании Игорь Трутаев.

ПАО "Химфармзавод "Красная звезда" с осознанием своей социальной
ответственности с февраля 2022 года принимает активное участие в гуманитарной помощи и направила более 16 млн. грн. поддержки благотворительным, волонтерским организациям и вооруженным силам Украины.

"Мы гордимся возможностью внести положительный вклад в жизнь людей, предоставляя необходимые продукты для гуманитарной помощи. Мы продолжаем помогать, чтобы совместно с благотворительными и волонтерскими организациями добиться победы над вызовами, с которыми сталкивается наша страна. Работаем ради победы!" – комментирует начальник отдела по рекламе и связям с общественностью Юлия Романова.

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Теги: Ukrainian Business Award, Химфармзавод Красная звезда
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