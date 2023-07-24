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24.07.2023, 14:55

ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка" вперше отримує нагороду "Ukrainian Business Award"

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ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка" вперше отримує нагороду "Ukrainian Business Award" - Фото

ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка" отримав нагороду Ukrainian Business Award за високі досягнення у сфері фармацевтики

У світі, де ставлення до нашого фізичного та психічного здоров'я стає все більш пріоритетним, фармацевтична промисловість грає важливу роль у подоланні хвороб, поліпшенні якості та збереження людських життів. Фармацевтичні виробники несуть відповідальність за розробку, виробництво та постачання препаратів, що лікують, профілактують та зменшують симптоми різних захворювань. Але їх місія йде далі ніж просто лікування хвороб. Фармацевтичні компанії сприяють науковим дослідженням та розвитку нових лікарських препаратів. Вони інвестують у передові технології для створення більш ефективних та безпечних ліків.

Тож рейтинг "Ukrainian Business Award" є важливим орієнтиром для споживачів та бізнесу, що допомагає прийняти свідоме рішення у виборі надійних та ефективних фармацевтичних продуктів. 

Публічне акціонерне товариство "Хімфармзавод "Червона зірка" сьогодні – це сучасне фармацевтичне підприємство із неймовірним досвідом у 100 років, яке є виробником більш ніж 300 препаратів, серед яких лікарські засоби, активні фармацевтичні інгредієнти (субстанції), косметика та дієтичні добавки. 

Наразі мета ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка" – показати вітчизняне фармацевтичне виробництво таким, яким воно є сьогодні. А сьогодення української фарми – це сучасні технології, високоефективне автоматизоване обладнання, новітня сировина, професійні кадри та всеосяжний контроль якості.

"Ми вдячні "Ukrainian Business Award" за цю визначну нагороду та за підтримку розвитку фармацевтичної галузі в Україні. Це посилює нашу віру у майбутнє та надихає нас зростати ще більше, виготовляти якісні продукти та забезпечувати здоров'я наших клієнтів. Також, щиро дякуємо нашим клієнтам та партнерам за довіру та вибір наших продуктів. Наш успіх був би неможливим без неймовірної команди, яка працює зі щирою любов’ю та відданістю своїй справі. Ми завжди віддані місії підвищення якості життя наших споживачів і впровадженню інноваційних рішень. Дякуємо вам за вашу невід'ємну підтримку та довіру. Разом ми продовжуватимемо рости та розвиватися!" - коментує директор компанії Ігор Трутаєв.

ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка" з усвідомленням своєї соціальної відповідальності з лютого 2022 року приймає активну участь у гуманітарній допомозі та спрямувала понад 16 млн. грн. підтримки благодійним, волонтерським організаціям та Збройним силам України. 

"Ми пишаємося можливістю зробити позитивний внесок у життя людей, надаючи необхідні продукти для гуманітарної допомоги. Ми продовжуємо допомагати, щоб спільно з благодійними та волонтерськими організаціями досягти перемоги над викликами, з якими стикається наша країна. Працюємо задля перемоги!" – коментує начальник відділу з реклами та зв’язків із громадськістю Юлія Романова.

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Теги: Ukrainian Business Award, Хімфармзавод Червона зірка
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