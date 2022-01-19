Печать на холстах или как сохранить моменты на всю жизнь

С развитием новых технологий и появлением современной техники для фотографирования количество снимков, сохраняющих важные или просто интересные моменты, значительно увеличилось. У каждого человека есть такие архивы в альбомах, в облачных хранилищах, в памяти смартфонов. Эти снимки вызывают приятные воспоминания и самые яркие эмоции. Среди них есть и те, которые отображают лица дорогих и важных людей, и те, на которых запечатлены посещенные места. Хотите сохранить важные моменты на всю жизнь и не прятать их на дальних полках и в памяти ненадежных сайтов? Выбирайте печать на холсте – технологию, позволяющую получить профессиональные полотна в любом формате.

Напечатанные на холсте снимки можно разместить на самых видных местах в доме, офисе – в любом помещении. Напечатанные на небольших основах фотографии легко установить на полках, на рабочем столе. Если заключить большие снимки в красивый багет – такая картина точно станет украшением стены.

Что представляет собой фотопечать на холстах? В качестве основы для переноса снимка используется специальная ткань, пропитанная грунтом. После печати фото картина покрывается защитным лаком и может быть заключена в багет. Благодаря использованию деревянного подрамника полотно отлично держит форму, не деформируется, максимально защищено от повреждений.

Печать фотография осуществляется на специальном оборудовании – глоттере. Он сохраняет текстуру холста, оставляет ткань рельефной. В результате заказчик получает не просто стандартное фото необходимого размера, а настоящее произведение искусства, имитирующее полотна художников.

Почему полиграфия на холсте пользуется спросом у ценителей качественных и красивых снимков? Одно из важных преимуществ – стоимость услуги. Написать портрет у художника будет гораздо дороже, чем распечатать фотографию на холсте! Но цена – далеко не единственное достоинство фотопечати данного типа.

Почему стоит заказать печать фото на холсте

Картины, создаваемые из фотографий, привлекают рядом положительных свойств:

они долговечны, надежно защищены от разрушения под действием внешних факторов, сохраняют целостность десятки лет, не тускнеют и не растрескиваются;

такие полотна выглядят максимально эстетично, имитируют живопись, элегантны и изысканны;

стоимость фотопечати на холсте доступная, она гораздо ниже, чем расценки на работу художников;

универсальность фотопечати позволяет создать картину на любой вкус – распечатать репродукцию полотна любимого автора, портрет близкого человека, красивый пейзаж, натюрморт, фото домашнего питомца;

перед переносом картины на холст сотрудники полиграфического центра проводят обработку снимка, корректируют его, превращая даже обычное селфи, снятое камерой телефона, в работу мастера.

Почему картины на холсте нравятся потребителям? Такие фото станут оригинальным украшением интерьера, помогут сделать яркие акценты в офисе, любом заведении , жилом помещении. Такой подарок оценят друзья, коллеги, родственники. Распечатанные на холсте фото можно использовать для оформления выставочных залов, кафе. Хотите удивить окружающих и сохранить яркие моменты на всю жизнь? Закажите фотопечать на холсте. Какое фото выбрать? Это может быть любой снимок на ваш вкус – фото с семейного торжества, путешествия, студийной съемки, различных мероприятий. Не стоит останавливаться на личных фотографиях, ведь перенести на холст можно любую картинку. Тем более, цена услуги позволяет печатать часто, много, в любых форматах.