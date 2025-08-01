Первые выходные августа: жара на юге, свежесть на западе

Погода остается летней, а прохладная воскресная ночь подарит отдых после жарких дней

☀️ Суббота, 2 августа

В эту субботу погода будет мягкой в большинстве регионов. Теплые дни, прохладные ночи и лишь местами короткие дожди создадут атмосферу спокойного лета. По данным SINOPTIK.ua, температура в большинстве городов будет близка к норме.

🔹 Восток (Харьков, Луганск) Днем +26…+31 °C, ночью до +14 °C. В Луганске температура чуть выше нормы, но без осадков. Воздух сухой, дышится легче. Однако не забывайте о воде, особенно если вы чувствительны к жаре.

🔹 Центр (Киев, Днепр) Киев и Днепр — +25…+30 °C. Погода спокойная, лишь изредка небо слегка затянется облаками. В Черниговской области возможны локальные грозы, но они будут короткими и не испортят планы.

🔹 Запад (Львов, Ивано-Франковск) +25…+28 °C днем, ночные температуры около +11 °C. В Ровно и Волыни — небольшой дождь (до 1 мм). Уровень аллергенов средний: людям с сезонной аллергией лучше ограничить долгие прогулки.

🔹 Юг (Одесса, Херсон) +27…+33 °C, ночью до +17 °C. Солнечно, действует штормовое предупреждение из-за пожарной опасности. По данным SINOPTIK.ua, жара на побережье ощущается сильнее из-за отсутствия ветра.

💡 Совет: жителям юга стоит одеваться легко и не забывать о воде, на западе пригодится зонт.

🌿 Народная примета: "Как август дождем встречает — осень щедрой будет".

🌤 Воскресенье, 3 августа

День обещает больше контрастов: высокая температура с короткими ливнями на западе и в Крыму. Погода остается летней, а прохладная ночь подарит отдых после жарких дней.

🔹 Восток (Харьков, Луганск) +28…+33 °C днем, ночью до +14 °C. Осадков нет, температура держится выше нормы, поэтому по возможности лучше избегать длительного пребывания под открытым солнцем.

🔹 Центр (Киев, Днепр) +25…+32 °C. В Киеве сухо, но высок риск пожаров. Людям с сердечно-сосудистыми проблемами стоит избегать полуденного солнца.

🔹 Запад (Львов, Ивано-Франковск) Ожидаются кратковременные грозы: в Мукачево и Ивано-Франковске до 1 мм осадков. Днем +25…+28 °C, ночи свежие (+13 °C). Влажность повышена, аллергенов больше в Луцке и Тернополе.

🔹 Юг (Одесса, Херсон) +27…+31 °C. Короткий дождь возможен в Херсонской области, Одесса останется сухой. Воздух теплый, но жара менее интенсивная, чем в субботу.

☔ Рекомендация: западным регионам стоит позаботиться о зонтах и дождевиках, остальным — о солнцезащитных средствах.

📌 Интересный факт: августовские грозы часто приносят прохладу, которую называют "второе дыхание лета".