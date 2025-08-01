Перші серпневі вихідні: спека на півдні, свіжість на заході

☀️ Субота, 2 серпня

Цієї суботи погода буде лагідною у більшості регіонів. Теплі дні, свіжі ночі та лише поодинокі короткі дощі створять атмосферу спокійного літа. За даними SINOPTIK.ua, температура в багатьох містах триматиметься близько норми.

🔹 Схід (Харків, Луганськ) Вдень +26…+31 °C, ночі до +14 °C. У Луганську температура трохи вища за норму, але без опадів. Повітря сухе, що полегшує дихання. Проте не варто забувати про воду, особливо якщо є чутливсть до спеки.

🔹 Центр (Київ, Дніпро) Київ та Дніпро — +25…+30 °C. Погода спокійна, лише іноді небо злегка захмариться. У Чернігівській області можливі локальні грози, але короткі, що не зіпсують плани. 🔹 Захід (Львів, Івано-Франківськ) +25…+28 °C вдень, нічні температури близько +11 °C. У Волині та Рівному — невеликий дощ (до 1 мм). Вміст алергенів на середньому рівні, тож людям із сезонною алергією варто обмежити довгі прогулянки.

🔹 Південь (Одеса, Херсон) +27…+33 °C, уночі до +17 °C. Сонячно, але діє штормове попередження через пожежну небезпеку. За даними SINOPTIK.ua, спека на узбережжі відчувається сильніше через відсутність вітру.

💡 Порада: жителям півдня варто вдягатися легко та не забувати про воду, на заході парасолька стане в пригоді.

🌿 Народна прикмета: "Як серпень дощем зустрічає — осінь щедрою буде."

🌤 Неділя, 3 серпня

День обіцяє більше контрастів: високі температури та короткі зливи на заході та у Криму. Погода залишається літньою, але свіжа ніч подарує відпочинок після спекотних днів.

🔹 Схід (Харків, Луганськ) +28…+33 °C вдень, уночі до +14 °C. Без опадів, температура тримається вище норми, тож варто за можливості обмежити перебування під відкритим сонцем.

🔹 Центр (Київ, Дніпро) +25…+32 °C. У Києві сухо, але з високим ризиком пожежної небезпеки. Людям із серцево-судинними проблемами варто уникати полуденного сонця.

🔹 Захід (Львів, Івано-Франківськ) Очікуються короткочасні грози: у Мукачеві та Івано-Франківську до 1 мм опадів. Денна температура +25…+28 °C, ночі свіжі (+13 °C). Вологість підвищена, алергенів більше у Луцьку та Тернополі.

🔹 Південь (Одеса, Херсон) +27…+31 °C. Короткий дощ можливий у Херсонській області, Одеса залишиться сухою. Повітря тепле, але менш спекотне, ніж у суботу.

☔ Рекомендація: західним регіонам варто подбати про парасолі й дощовики, решті — про сонцезахисні засоби.

📌 Цікавий факт: Серпневі грози часто приносять прохолоду, яку називають "друге дихання літа".