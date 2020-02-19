Планируем полезные каникулы для ребенка в 2020 году

Для детей лето — это время для отдыха и веселья, общения и развлечений. Однако ничего не мешает родителям организовать детский летний досуг так, чтобы он одновременно был интересным и познавательным. Образовательная компания Karandash подготовила четкий план, как спланировать незабываемые каникулы за рубежом для ребенка.
Детский отдых за границей — это оптимальное соотношение развлечений и пользы. Он подразумевает небольшое количество уроков по иностранному языку (обычно 20-30 занятий в неделю), занятия спортом, несколько выездных экскурсий по городам Европы и поездок на природу, вечерние мероприятия (шоу, викторины и конкурсы, просмотры фильмов, дискотеки и т. д.).
Дети смогут не только подтянуть иностранный язык для учебы, но и познакомиться со сверстниками со всего мира, погрузиться в европейскую культуру, узнать традиции стран.
В статье будет рассмотрено, как организовать летние каникулы в Англии.
Для начала следует определиться с целью поездки за границу. Школьники младшего возраста смогут получить опыт своего первого самостоятельного отдыха за рубежом, а подростки старше 14 лет — начать готовиться к поступлению в европейский вуз и получению высшего образования.
Выбирая детский лагерь за границей, обратите внимание на такие нюансы:
К основным бумагам, необходимым для самостоятельного выезда ребенка за границу, относятся:
В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные документы. Полный перечень необходимых бумаг можно найти на сайте зарубежного лагеря. Если у вас возникнут трудности со сбором документов или планированием отдыха, обратитесь в образовательную компанию Karandash. Опытные специалисты помогут решить все вопросы.