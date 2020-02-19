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19.02.2020, 11:19

Планируем полезные каникулы для ребенка в 2020 году

Планируем полезные каникулы для ребенка в 2020 году - Фото

Образовательная компания Karandash подготовила четкий план, как спланировать незабываемые каникулы за рубежом для ребенка

Для детей лето — это время для отдыха и веселья, общения и развлечений. Однако ничего не мешает родителям организовать детский летний досуг так, чтобы он одновременно был интересным и познавательным. Образовательная компания Karandash подготовила четкий план, как спланировать незабываемые каникулы за рубежом для ребенка.

Почему каникулы за границей?

Детский отдых за границей — это оптимальное соотношение развлечений и пользы. Он подразумевает небольшое количество уроков по иностранному языку (обычно 20-30 занятий в неделю), занятия спортом, несколько выездных экскурсий по городам Европы и поездок на природу, вечерние мероприятия (шоу, викторины и конкурсы, просмотры фильмов, дискотеки и т. д.).

Дети смогут не только подтянуть иностранный язык для учебы, но и познакомиться со сверстниками со всего мира, погрузиться в европейскую культуру, узнать традиции стран.

В статье будет рассмотрено, как организовать летние каникулы в Англии

Выбор лагеря и планирование поездки

Для начала следует определиться с целью поездки за границу. Школьники младшего возраста смогут получить опыт своего первого самостоятельного отдыха за рубежом, а подростки старше 14 лет — начать готовиться к поступлению в европейский вуз и получению высшего образования.

Выбирая детский лагерь за границей, обратите внимание на такие нюансы:

  • Перечень образовательных программ и количество занятий в неделю;
  • Размер групп, варианты их подбора (по возрасту, уровню знаний, полу и пр.)
  • Наличие дополнительных уроков по творчеству, спорту;
  • Количество мастер-классов по интересам;
  • Экскурсионная программа: количество поездок в неделю, возможность выбора экскурсий и их перечень;
  • Варианты размещения: принимающая семья, дом преподавателя, резиденция, отель или апартаменты, самостоятельный выбор места проживания;
  • Квалификация преподавателей и кураторов, наличие у них соответствующего образования, сертификатов и пр.;
  • Организация отдыха: предлагаемые вечерние мероприятия, кружки по интересам, спортивные и учебные игры, кино, барбекю на природе и пр.
  • Месторасположение — инфраструктура, природа, безопасность.

Какие документы нужно подготовить для отдыха в зарубежном лагере?

К основным бумагам, необходимым для самостоятельного выезда ребенка за границу, относятся:

  1. Загранпаспорт;
  2. Свидетельство о рождении;
  3. Виза;
  4. Нотариально заверенное разрешение обоих родителей на выезд ребенка из страны (с переводом на английский язык);
  5. Медицинская страховка.

В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные документы. Полный перечень необходимых бумаг можно найти на сайте зарубежного лагеря. Если у вас возникнут трудности со сбором документов или планированием отдыха, обратитесь в образовательную компанию Karandash. Опытные специалисты помогут решить все вопросы.

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Теги: дети, каникулы, Karandash
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