Плюсы и минусы онлайн-аптек. Стоит ли в них покупать?

Насколько это выгодно, можно сказать лишь сопоставив все за и против
Рейтинги онлайн аптек растут с каждым днем. Это достаточно удобный и функциональный ресурс, где можно не только найти необходимое лекарство, но и получить бесплатную консультацию от приветливых сотрудников. Но какими бы отличными качествами интернет аптека не обладала, все же есть и отрицательные моменты. Стоит ли покупать в них лекарства и насколько это выгодно, можно сказать лишь сопоставив все за и против.
Минусы
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Невозможность срочной покупки. Часто служба доставки работает медленно.
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Нет возможности визуально оценить качество товара.
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Есть вероятность попасть на сомнительный сервис и получить не оригинальный препарат, за который уплачены немалые деньги.
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Не нужно стоять в очередях в душных помещениях, затем ждать пока продавец медленно будет искать есть ли в наличии требуемый препарат. В интернет аптеку можно зайти в любое время суток, сидя дома на диване, ввести нужное средство в строку поиска и получить результат. Кроме того, здесь есть возможность, без укоризненных взглядов за спиной, долго изучать инструкцию, искать другие лекарства и просто посмотреть, что есть в наличии и, по чем.
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Есть возможность при наличии сомнений получить дополнительную информацию от работников или почитать отзывы. Например, сделать заказ на покупку Виагры и уточнить детали приема, многим легче дистанционно чем привселено в обычной аптеке.
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Работа круглые сутки дает возможность в любое время сделать заказ и знать, что он наверняка будет принят, и завтра утром консультант перезвонит, уточнит детали.
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Удобная служба доставки привезет при необходимости препарат прямо к двери дома.
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Ценовая политика гораздо приятнее стационарных конкурентов. Также есть возможность поиска дешевых аналогов или дорогих брендов, которые трудно найти.
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У многих интернет аптеках ассортимент товара достаточно большой, и посетив сайт, можно приобрести много нужного и полезного по весьма приятным скидкам и постоянно действующим акциям.
Плюсы
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Делая выводы можно сказать, что интернет аптеки достаточно привлекательны и порой даже необходимы. Делая покупки на проверенных качественных ресурсах покупатель в любом случае остается в выигрыше.