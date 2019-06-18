Плюсы и минусы онлайн-аптек. Стоит ли в них покупать?

Рейтинги онлайн аптек растут с каждым днем. Это достаточно удобный и функциональный ресурс, где можно не только найти необходимое лекарство, но и получить бесплатную консультацию от приветливых сотрудников. Но какими бы отличными качествами интернет аптека не обладала, все же есть и отрицательные моменты. Стоит ли покупать в них лекарства и насколько это выгодно, можно сказать лишь сопоставив все за и против.

Минусы

Невозможность срочной покупки. Часто служба доставки работает медленно.

медленно. Нет возможности визуально оценить качество товара.

Есть вероятность попасть на сомнительный сервис и получить не оригинальный препарат, за который уплачены немалые деньги .

. Не нужно стоять в очередях в душных помещениях, затем ждать пока продавец медленно будет искать есть ли в наличии требуемый препарат. В интернет аптеку можно зайти в любое время суток, сидя дома на диване, ввести нужное средство в строку поиска и получить результат. Кроме того, здесь есть возможность, без укоризненных взглядов за спиной, долго изучать инструкцию, искать другие лекарства и просто посмотреть, что есть в наличии и, по чем.

Есть возможность при наличии сомнений получить дополнительную информацию от работников или почитать отзывы. Например, сделать заказ на покупку Виагры и уточнить детали приема, многим легче дистанционно чем при в селено в обычной аптеке.

в Работа круглые сутки дает возможность в любое время сделать заказ и знать, что он наверняка будет принят, и завтра утром консультант перезвонит, уточнит детали.

Удобная служба доставки привезет при необходимости препарат прямо к двери дома.

Ценовая политика гораздо приятнее стационарных конкурентов. Также есть возможность поиска дешевых аналогов или дорогих брендов, которые трудно найти.

У многих интернет аптеках ассортимент товара достаточно большой, и посетив сайт, можно приобрести много нужного и полезного по весьма приятным скидкам и постоянно действующим акциям.

Плюсы

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Делая выводы можно сказать, что интернет аптеки достаточно привлекательны и порой даже необходимы. Делая покупки на проверенных качественных ресурсах покупатель в любом случае остается в выигрыше.