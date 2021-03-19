Почему наушники – универсальный подарок?

Сегодня наушники с микрофоном или гарнитура – весьма востребованная вещь. Они нужны не только для разговоров по телефону, но и для игр, общения в Skype, Telegram. Как правило, одной пары наушников недостаточно, тем более что универсальных наушников не бывает.

Для подарка можно купить наушники с микрофоном перейдя по ссылке – здесь большой выбор моделей для телефона и компьютера.

Гарнитура в подарок: что учесть при выборе

Универсальным подарком может стать телефонная гарнитура с хорошим звуком. Такую подобрать можно в любом ценовом сегменте. Даже у известных производителей есть недорогие модели с хорошими характеристиками: JBL, Sony, Koss.

Если вы хорошо знаете того, кому собираетесь сделать подарок, то определиться с выбором не составит труда.

Увлечения

Здесь все просто. Наверняка адресат подарка любит играть в компьютерные игры, заниматься спортом, слушать музыку или подкасты. Для всего этого можно подобрать наушники со специальными характеристиками. А в интернет-магазинах, например, в АЛЛО, предусмотрены соответствующие фильтры:

Для занятий спортом подойдут вакуумные наушники 1MORE iBFree Sport In-Ear Headphones, специально разработанные для тренировок. Они имеют защиту от влаги, ударов и царапин, а также хорошую фиксацию.

Геймерские проводные ASUS Cerberus V2 обязательно будут оценены: они имеют прочную и легкую стальную конструкцию, мягкое оголовье и полноразмерные амбушюры, два микрофона, один из которых – выносной съемный, предназначен для игр, а второй крепится на кабеле. Гарнитура имеет хороший звук, который позволяет не только играть, но и слушать музыку.

Беспроводная гарнитура с накладными чашками Anker Soundcore Life Q10 идеальна для прослушивания треков, она имеет отличную звукопередачу, о чем свидетельствует логотип Hi-Res. Звук с возможностью регулировки басов воспроизводится в диапазоне от 20 Гц до 40 кГц.

Фирма-производитель

Если вы знаете, каким смартфоном пользуется получатель вашего подарка, можно презентовать наушники того же производителя. В каталогах большинства из них есть линейки наушников. К таким, например, относятся: Apple, Samsung, Sony, Xiaomi, Meizu. Такой подарок будет кстати, потому что у одноименных девайсов наилучшая совместимость, к тому же продукты одного семейства выглядят презентабельно.