Почему ремонт окон стоит доверить компании "Энфилд Виндовс"?

Фото: Мастер компании Энфилд Виндовс

Ремонт и регулировка окон – одна из задач, которую следует решить в процессе подготовки к отопительному сезону. Это позволит минимизировать потери тепла помещением, что в ситуации с нестабильным энергоснабжением может стать критичным. И даже если перебоев с отоплением не будет – отрегулированные и полностью исправные окна обеспечат вам и комфортный микроклимат, и экономию на обогреве.

Своими силами владелец окон может провести чистку и смазку фурнитуры, а также обработку оконных уплотнителей специальными средствами. А вот регулировку, а тем более ремонт пластиковых окон или замену комплектующих стоит доверить профессионалам. Оптимальным решением будет обратиться в компанию "Энфилд Виндовс", специализирующуюся именно на сервисе, регулировке и ремонте пластиковых окон. Специалисты компании оперативно выедут по указанному вами адресу, выявят причину неисправности и устранят дефект — а при необходимости заменят сломанную деталь.

В каких городах можно заказать услуги?

География работ компании "Энфилд Виндовс" по ремонту и регулировке пластиковых окон достаточно широка. Специалисты работают в Киеве и Киевской области.

Кроме того, представительства компании есть также в других областных центрах и крупных городах Украины. Это:

Днепр

Харьков

Львов

Ивано-Франковск

Одесса

Хмельницкий и т.д.

С детальным перечнем городов, в которых компания "Энфилд Виндовс" выполняет ремонт окон, вы можете ознакомиться на сайте.

Отзывы об Энфилд Виндовс

Компания предоставляет услуги по регулировке пластиковых окон, их ремонту и обслуживанию с 2018 года. С момента выхода на рынок приоритетом для Энфилд Виндовс был максимальный уровень сервиса и действительно качественное решение проблем, возникающих у владельцев металлопластиковых окон. Такой подход позволил создать безупречную репутацию и получить значительное количество положительных отзывов от заказчиков ремонтных и сервисных работ.

В отзывах, которые клиенты компании оставляют в социальных сетях, а также в отзывах об Энфилд Виндовс на Гугл Картах (рейтинг от 4,8 до 5,0 в зависимости от города), обычно упоминают:

Пунктуальность мастеров;

мастеров; Высокое качество работ;

работ; Реально работающую гарантию.

Кроме того, отзывы клиентов Энфилд Виндовс отмечают демократичную ценовую политику — цены на ремонт и регулирование более чем доступны.

Цены на ремонт и регулировку окон

Ремонт и регулировка окон – это процедуры, призванные прежде всего предотвратить дорогостоящий ремонт и снизить потери тепла в холодное время года. Цена на эти услуги при заказе у компании вполне приемлема:

Выезд мастера на выполнение работ — бесплатно .

. Стоимость регулировки окна (с обязательной смазкой фурнитуры) — 200 грн, балконной двери — 250 грн, входной двери — 450 грн.

Замена элементов фурнитуры – от 200 до 1600 грн в зависимости от типа неисправности.

Замена оконного уплотнителя – от 70 до 100 грн за метр.

Обращаясь в компанию "Энфилд Виндовс" для регулировки или ремонта металлопластиковых окон, вы не только гарантируете безупречную работу конструкции, но существенно экономите!