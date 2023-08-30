UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
30.08.2023, 10:00

Почему ремонт окон стоит доверить компании "Энфилд Виндовс"?

Цей матеріал також доступний українською
Почему ремонт окон стоит доверить компании "Энфилд Виндовс"? - Фото
Фото: Мастер компании Энфилд Виндовс

Энфилд Виндовс – компания, которой стоит доверить ремонт и регулировку окон

Ремонт и регулировка окон – одна из задач, которую следует решить в процессе подготовки к отопительному сезону. Это позволит минимизировать потери тепла помещением, что в ситуации с нестабильным энергоснабжением может стать критичным. И даже если перебоев с отоплением не будет – отрегулированные и полностью исправные окна обеспечат вам и комфортный микроклимат, и экономию на обогреве.

Своими силами владелец окон может провести чистку и смазку фурнитуры, а также обработку оконных уплотнителей специальными средствами. А вот регулировку, а тем более ремонт пластиковых окон или замену комплектующих стоит доверить  профессионалам. Оптимальным решением будет обратиться в компанию "Энфилд Виндовс", специализирующуюся именно на сервисе, регулировке и ремонте пластиковых окон. Специалисты компании оперативно выедут по указанному вами адресу, выявят причину неисправности и устранят дефект — а при необходимости заменят сломанную деталь.

В каких городах можно заказать услуги?

География работ компании "Энфилд Виндовс" по ремонту и регулировке пластиковых окон достаточно широка. Специалисты работают в Киеве и Киевской области.

Кроме того, представительства компании есть также в других областных центрах и крупных городах Украины. Это:

  • Днепр
  • Харьков
  • Львов
  • Ивано-Франковск
  • Одесса
  • Хмельницкий и т.д.

С детальным перечнем городов, в которых компания "Энфилд Виндовс" выполняет ремонт окон, вы можете ознакомиться на сайте.

Отзывы об Энфилд Виндовс 

Компания предоставляет услуги по регулировке пластиковых окон, их ремонту и обслуживанию с 2018 года. С момента выхода на рынок приоритетом для Энфилд Виндовс был максимальный уровень сервиса и действительно качественное решение проблем, возникающих у владельцев металлопластиковых окон. Такой подход позволил создать безупречную репутацию и получить значительное количество положительных отзывов от заказчиков ремонтных и сервисных работ.

мастер Энфилд Виндовс выполняет ремонт пластиковых окон

В отзывах, которые клиенты компании оставляют в социальных сетях, а также в отзывах об Энфилд Виндовс на Гугл Картах (рейтинг от 4,8 до 5,0 в зависимости от города), обычно упоминают:

  • Пунктуальность мастеров;
  • Высокое качество работ;
  • Реально работающую гарантию.

Кроме того, отзывы клиентов Энфилд Виндовс отмечают демократичную ценовую политику — цены на ремонт и регулирование более чем доступны.

Цены на ремонт и регулировку окон 

Ремонт и регулировка окон – это процедуры, призванные прежде всего предотвратить дорогостоящий ремонт и снизить потери тепла в холодное время года. Цена на эти услуги при заказе у компании вполне приемлема:

  • Выезд мастера на выполнение работ — бесплатно.
  • Стоимость регулировки окна (с обязательной смазкой фурнитуры) — 200 грн, балконной двери — 250 грн, входной двери — 450 грн.
  • Замена элементов фурнитуры – от 200 до 1600 грн в зависимости от типа неисправности.
  • Замена оконного уплотнителя – от 70 до 100 грн за метр.

Обращаясь в компанию "Энфилд Виндовс" для регулировки или ремонта металлопластиковых окон, вы не только гарантируете безупречную работу конструкции, но существенно экономите!

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: Энфилд Виндовс
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 