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30.08.2023, 10:00

Чому ремонт вікон варто довірити компанії "Енфілд Віндовс"?

Этот материал также доступен на русском
Чому ремонт вікон варто довірити компанії "Енфілд Віндовс"? - Фото
Фото: Майстер компанії Енфілд Віндовс

Енфілд Віндовс — компанія якій варто довірити ремонт та регулювання вікон

Ремонт та регулювання вікон — одна з задач, яку варто виконати у процесі підготовки до опалювального сезону. Це дасть змогу мінімізувати втрати тепла приміщенням, що у ситуації з нестабільним енергопостачанням може стати критичним. Та навіть якщо перебоїв з опаленням не буде — ретельно відрегульовані та повністю справні вікна забезпечать вам і комфортний мікроклімат, і економію на обігріві.

Своїми силами власник вікон може виконувати чистку та змащування фурнітури, а також обробку віконних ущільнювачів спеціальними засобами. А от регулювання, а тим паче ремонт пластикових вікон або заміну комплектуючих варто доручити професіоналам. Гарним вибором буде звернутися до компанії "Енфілд Віндовс", яка спеціалізується саме на сервісі, регулюванні та ремонті пластикових вікон. Спеціалісти компанії оперативно виїдуть на вказану вами адресу, виявлять причину несправності та усунуть дефект — а за потреби замінять зламану деталь.

В яких містах можна замовити послуги? 

Географія робіт компанії "Енфілд Віндовс" з ремонту та регулювання пластикових вікон достатньо широка. Спеціалісти працюють у Києві та Київській області. 

Крім того, представництва компанії "Енфілд Віндовс" є і в інших обласних центрах та крупних містах України. Це:

  • Дніпро
  • Харків
  • Львів
  • Хмельницький
  • Івано-Франківськ
  • Одеса тощо.

З детальним переліком міст, в яких компанія "Енфілд Віндовс" виконує регулювання те ремонт металопластикових вікон, ви можете ознайомитись на сайті.

Відгуки про Енфілд Віндовс 

Компанія надає послуги з регулювання пластикових вікон, їх ремонту та апгрейду з 2018 року. З моменту виходу на ринок пріоритетом для "Енфілд Віндовс" був максимальний рівень сервісу та дійсно якісне вирішення проблем, що виникають у власників металопластикових вікон. Такий підхід дав змогу сформувати бездоганну репутацію та отримати значну кількість схвальних відгуків від замовників ремонтних і сервісних робіт.

мастер Энфилд Виндовс выполняет ремонт пластиковых окон

У відгуках, які клієнти компанії залишають у соціальних мережах, а також у відгуках про Енфілд Віндовс на Гугл Картах (рейтинг від 4,8 до 5,0 залежно від міста), зазвичай згадують:

  • Пунктуальність майстрів;
  • Високу якість робіт;
  • Реально працюючу гарантію.

Крім того, відгуки клієнтів про "Енфілд Віндовс" відзначають демократичну цінову політику – ціни на ремонт і регулювання більш ніж доступні. 

Ціни на ремонт та регулювання вікон 

Ремонт і регулювання вікон — це процедури, що покликані перш за все запобігти дорогому ремонту та знизити втрати тепла в холодну пору року. Ціна на ці послуги при замовленні в компанії є цілком прийнятною:

  • Вартість виїзду майстра — безкоштовно.
  • Вартість регулювання вікна (з обов’язковим змащуванням фурнітури) — 200 грн, балконних дверей — 250 грн, вхідних  дверей — 450 грн.
  • Заміна елементів фурнітури — від 200 до 1600 грн в залежності від типу несправності.
  • Заміна віконного ущільнювача — від 70 до 100 грн за метр.

У будь-якому разі, звертаючись до компанії "Енфілд Віндовс" для регулювання чи ремонту металопластикових вікон, ви не лише гарантуєте бездоганну роботу конструкції, а й суттєво економите! 

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