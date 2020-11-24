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24.11.2020, 13:31

Почти половину дохода на Прозорро.Продажи принесли победители площадки УУБ

Почти половину дохода на Прозорро.Продажи принесли победители площадки УУБ - Фото

С 16 по 20 ноября в системе Прозорро.Продажи было запланировано более 2000 аукционов, которые принесли бюджетам различных уровней более 360 млн грн

Безоговорочным лидером этого периода стала площадка Украинской универсальной биржи, победители которой обеспечили почти половину дохода.

"Доля дохода через площадку Украинской универсальной биржи на прошлой неделе составила 47,5% от общего бюджета. При этом ближайший конкурент отстает более чем на 10%. В денежном эквиваленте победители, которых привлекли и подготовили к аукционам менеджеры площадки Украинской универсальной биржи, принесли более 170 млн грн", – подытоживает заместитель директора Украинской универсальной биржи Игорь Рыбальченко.

Среди интересных аукционов на прошлой неделе была продажа двухкомнатной квартиры в Сумах. Торги проходили в рамках дела о банкротстве ООО "Ключевое решение". На аукцион зарегистрировалось 5 участников, которые стартовую цену подняли почти вдвое, на сумму около 240 000 грн.

А вот стоимость 1 квадратного метра для размещения кофеавтомата в административном здании в Полтаве выросла аж в 94 раза. И хотя было только 2 участника, они до последнего раунда поднимали ставки. Участник от площадки Украинской универсальной биржи победил с ежемесячной арендной платой в полторы тысячи грн.

В общем на прошлой неделе в системе Прозорро.Продажи состоялось чуть более 500 успешных аукционов. В 60 из них победители работали через площадку УУБ, еще 36 успешных аукционов было объявлено через маркетплейс Украинской универсальной биржи.

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Теги: Украинская универсальная биржа, Прозорро.Продажи
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