Подарки для всей семьи – картины по номерам

"Художником может стать каждый!" – сегодня этого девиза придерживаются многие люди. Сейчас любой способен ощутить себя гениальным Микеланджело или импрессионистским Клодом Моне. Раньше необходимо было оканчивать художественную академию или проходить дорогие и продолжительные по времени курсы рисования. Теперь любой желающий невзирая на возрастную категорию и наличие опыта может за неделю создать собственный шедевр или повторить произведение искусства. Каким образом? Написать картины по номерам.

Преимущества

Благоприятное влияние на ментальное здоровье. Картины снимают стресс и погружают во внутренний диалог с самим собой;

Мозговой штурм и поиск вдохновения не требуется для того, чтобы приступить к работе;

Каждый может попробовать свои силы и вдохновиться потрясающим результатом. Это мотивирует на то, что никогда не поздно заняться рисованием и добиться потрясающих успехом;

Картина по номерам – прекрасное хобби, не уступающее вышивке, вязанию, бисероплетению и пр.;

Вы можете экспериментировать с мазками, добавлять чёткости, бликов, смешивать краски и добиваться большей реалистичности;

Комплектация. Отпадает необходимость в бесконечном хождении по магазинам, чтобы найти нужные кисти, краски, крючки для дальнейшего расположения на стене. В комплекте уже присутствуют нужные девайсы, а также карта с подсказками.

Картон или холст – что выбрать?

"Бывалые" мастера по созданию шедевров по номерам советуют начинать с вариантов, предполагающих работу на картонном основании. Материал дешёвый, обладает повышенной влагоёмкостью.

Для получения натурального результата картина должна быть исполнена на холсте. Его фактурность, шероховатая поверхность, загрунтованность и натянутость на подрамник создают впечатление настоящего шедевра, будто выкупленного из Третьяковской галереи или самого Лувра.

Холст может иметь привычную нумерацию или содержать цветные участки. Последний вариант делает доступным рисование даже для людей с нарушениями зрения и детей, не умеющих считать. Приобрести качественные картины на холсте для себя или в подарок можно в интернет-магазине "Арт-Холст".

Как раскрашивать

Существует 4 золотых правила работы с картиной на холсте: