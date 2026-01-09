Погода на выходные 10–11 января: лютый мороз до −17°C и снегопады

Дни 10–11 января станут настоящим испытанием для всех, кто надеялся на мягкую зиму. По данным SINOPTIK.ua, Украину накроет волна холода с ночными морозами до −17°C почти по всей территории. Особенно ощутимым будет похолодание для тех регионов, где еще вчера термометры показывали плюсовые значения – разница достигнет 10–15 градусов! Прогноз погоды на выходные обещает не только мороз, но и активные зимние осадки: снег в центральных и западных областях, а на юге – неожиданную смесь дождя со снегом. По данным SINOPTIK.ua, самая сложная ситуация ожидается в Крыму и в Запорожской области, где дожди и снегопады будут особенно интенсивными. Готовьтесь к настоящей зиме!

Суббота, 10 января

Мороз усиливается, а осадки охватывают юг

В эту субботу зима окончательно вступит в свои права. Ночью термометры покажут −11…−17°C в большинстве регионов, а днем столбик едва поднимется до −13…−2°C. Самые низкие температуры ожидаются в центральных и западных областях, где мороз достигнет −17°C. Самая мягкая погода на выходные прогнозируется лишь на крайнем юге, но и там температуры останутся отрицательными.

Восток (Харьков, Луганск, Донецк)

Восточные области встретят субботу морозами −11…−17°C ночью и −11…−2°C днем. В Харькове, Изюме, Лозовском районе дороги и тротуары припорошит снегом. А вот в Донецкой и Луганской областях ситуация будет значительно сложнее. В Краматорске, Бахмуте, Покровске пройдет дождь, который может замерзнуть и ухудшить состояние дорог. Сиверскодонецк зальет сильным дождем, что при морозной погоде создаст дополнительные неудобства на дорогах. Луганск и Алчевск также окажутся под дождем. А в Сватово, Старобельске, Должанске пойдет мокрый снег – да еще и интенсивный. Эта каша из дождя и снега при минусовой температуре – рецепт идеального гололеда. Водителям следует быть максимально осторожными!

Центр (Киев, Днепр, Полтава)

Киевская, Днепровская, Черниговская и соседние области переживут настоящее похолодание. Если в пятницу в Киеве было около нуля, то в субботу ночью температура упадет до −12…−16°C, а днем составит −13…−8°C – разница более 10 градусов за одну ночь! В Буче и Вышгороде немного припорошит снегом, а в Нежинском и Прилукском районах выпадет умеренный снег, который покроет все вокруг белым покрывалом. В Днепровской области в Павлоградском и Синельниковском районах ожидаются сильные снегопады, местами даже сильный дождь. Полтавская область также получит свою порцию снега в Лубнах и Миргороде. А вот Сумская область – отдельная история: в Конотопе, Ромнах, Сумах, Шостке ожидаются сильные снегопады. Одевайтесь максимально тепло!

Запад (Львов, Ивано-Франковск, Ровно)

Западные области встретят выходные с самыми суровыми морозами. Ночью термометры покажут −16…−17°C, а днем −13…−10°C. Это холоднее обычной зимней нормы, поэтому погода будет особенно некомфортной и колючей. Во Львове, Дрогобыче, Самборе, Стрые снег будет минимальным или его не будет вовсе – просто пронизывающий сухой мороз. Зато в Ровенской области – в Варашском и Сарненском районах – пройдут небольшие снегопады. В Житомирской области, в Коростене и Звягеле, тоже может немного припорошить. Закарпатье останется относительно спокойным. Прогноз погоды на выходные для запада таков: лютые морозы, снега почти нет, но холод будет пронизывать до костей.

Юг (Одесса, Херсон, Запорожье, Крым)

Южные области станут эпицентром самых интенсивных осадков в субботу. Ночью −7…−11°C, днем −3…−7°C. В Крыму ожидается настоящая стихия: Евпаторийский и Бахчисарайский районы накроют сильные дожди, в Джанкое дождь будет еще интенсивнее, а Перекоп может вообще засыпать снегом, что усложнит движение транспорта! Ялта и Симферополь также окажутся под дождем. В Запорожской области Мелитополь зальет по-настоящему, Бердянск промокнет, а Васильевку засыплет снегом. Пологи и Запорожье также могут получить свою порцию дождя или снега. Херсонская область не отстает: снег ожидается в Геническе и Каховке. В Одессе и Николаеве немного припорошит. Если планируете поездки на юг – учитывайте сложные дорожные условия.

Воскресенье, 11 января

Мороз не отпускает, осадки немного ослабевают

Воскресенье обещает продолжение холодной истории: ночью −11…−17°C, днем −13…−3°C. Самый лютый мороз снова ожидается в центре и на западе. Осадки немного отступят по сравнению с субботой, но все еще сохранятся на востоке и юге.

Восток (Харьков, Луганск, Донецк)

Восточные области ожидает морозное утро: −11…−17°C. Днем температура составит −11…−2°C. В Харьковском, Изюмском, Купянском и Лозовском районах пройдут умеренные снегопады. В Донецкой области осадки: Бахмут промокнет под дождем, в Горловке, Донецке, Кальмиусском районе погода обещает мокрый снег, причем в Кальмиусском его будет немало – почти ливень, только холодный. Покровск снова под дождем. В Луганской области ожидается погодный микс: в Алчевском и Луганском районах умеренный дождь, в Должанском и Ровеньковском — умеренный мокрый снег, Сватовский и Старобельский районы тоже накроет мокрый снег, а Сиверскодонецкий — умеренный дождь.

Центр (Киев, Днепр, Полтава)

Центр остается в тисках мороза: ночью −13…−17°C, днем −13…−8°C. По сравнению с пятничной погодой это просто космическая разница – более 10 градусов за сутки! Но есть и хорошая новость: осадков будет значительно меньше. В Днепровской области, в Никополе и Павлограде, немного припорошит, в Синельниково тоже пройдет снег, но уже не такой интенсивный. Остальная территория будет практически без осадков. Киев, Житомир, Черкассы, Винница и Сумы могут рассчитывать на относительно сухую, хоть и очень холодную погоду.

Запад (Львов, Ивано-Франковск, Ровно)

Запад продолжает удерживать рекорд самых суровых морозов: ночью −16…−17°C, днем −13…−10°C. Зима показывает характер по-настоящему – днем холодно, ночью еще холоднее. Осадков почти не будет: разве что в Рахове может немного припорошить. Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Ровно, Луцк проведут воскресенье в объятиях сухого, но очень ощутимого мороза.

Юг (Одесса, Херсон, Запорожье, Крым)

Южные области завершат выходные с температурой −7…−11°C ночью и −7…−3°C днем. Осадки немного ослабнут, но не исчезнут полностью. Евпаторию может засыпать снегом по-настоящему, Бахчисарай и Ялту – залить дождем и засыпать мокрым снегом, Джанкой и Симферополь промокнут под дождем, в Керчи тоже немного покапает. В Запорожской области Васильевку засыплет снегом основательно, в Мелитополе и Пологах тоже снег, а Бердянск немного промокнет. В Каховке, Скадовске, Херсоне ожидаются легкие снегопады. Одесса и Николаев будут практически сухими. Погода на выходные на юге будет переменчивой, но уже не такой экстремальной, как в субботу.

Выходные 10–11 января станут настоящим зимним испытанием для всей Украины. Мороз до −17°C, интенсивные осадки на юге и востоке и резкое похолодание по сравнению с предыдущими днями. Одевайтесь тепло, будьте чрезвычайно осторожны на дорогах. Там, где ожидаются дожди и мокрый снег при минусовых температурах, гололед будет образовываться мгновенно. Планируйте поездки заранее, учитывая возможные осложнения из-за погодных условий. В этом году зима решила показать свой настоящий характер. Берегите себя и своих близких, и пусть эти морозные дни принесут вам уют домашнего тепла!