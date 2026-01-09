Погода на вихідні 10-11 січня: лютий мороз до -17°C і снігопади

Дні 10-11 січня стануть справжнім випробуванням для всіх, хто сподівався на м'яку зиму. За даними SINOPTIK.ua, Україну накриє хвиля холоду з нічними морозами до -17°C майже по всій території. Особливо відчутним буде похолодання для тих регіонів, де ще вчора термометри показували плюсові значення – різниця сягатиме 10-15 градусів! Прогноз погоди на вихідні обіцяє не лише мороз, але й активні зимові опади: сніг у центральних та західних областях, а на півдні – несподівану суміш дощу зі снігом. За даними SINOPTIK.ua, найскладніша ситуація очікується в Криму та на Запоріжжі, де дощі та снігопади будуть особливо інтенсивними. Готуйтеся до справжньої зими!

Субота, 10 січня

Мороз посилюється, а опади охоплюють південь

Цієї суботи зима остаточно вступить у свої права. Вночі термометри покажуть -11…-17°C в більшості регіонів, а вдень стовпчик ледве підніметься до -13…-2°C. Найхолодніше буде в центральних та західних областях, де мороз сягне -17°C. Найм'якіша погода на вихідні очікується лише на крайньому півдні, але і там температури залишаться від'ємними.

Схід (Харків, Луганськ, Донецьк)

Східні області зустрінуть суботу з морозом -11…-17°C вночі та -11…-2°C вдень. У Харкові, Ізюмі, Лозівському районі дороги та тротуари припорошить снігом. А от на Донеччині та Луганщині ситуація буде значно складнішою. У Краматорську, Бахмуті, Покровську пройде дощ, який може замерзнути та погіршити стан доріг. Сіверськодонецьк заллє сильним дощем, що для морозної погоди створить додаткові незручності на дорогах. Луганськ та Алчевськ теж опиняться під дощем. А в Сватовому, Старобільську, Довжанську йтиме мокрий сніг – та ще й інтенсивно. Ця каша з дощу та снігу при мінусовій температурі – рецепт ідеальної ожеледиці. Водіям потрібно бути максимально обережними!

Центр (Київ, Дніпро, Полтава)

Київщина, Дніпровщина, Чернігівщина та сусідні області переживуть справжнє похолодання. Якщо в п'ятницю в Києві було близько нуля, то в суботу вночі температура впаде до -12…-16°C, а вдень буде -13…-8°C – ось вам і різниця понад 10 градусів за одну ніч! У Бучі та Вишгороді трохи припорошить снігом, а у Ніжинському та Прилуцькому районах випаде помірний сніг, який покриє все навколо білою ковдрою. На Дніпровщині у Павлоградському та Синельниківському районах очікуються сильні снігопади, в окремих місцях навіть сильний дощ. Полтавщина теж отримає свою порцію снігу в Лубнах та Миргороді. А от Сумщина – це взагалі окрема історія: у Конотопі, Ромнах, Сумах, Шостці очікуються сильні снігопади. Одягайтеся максимально тепло!

Захід (Львів, Івано-Франківськ, Рівне)

Західні області зустрінуть вихідні з найсуворішими морозами. Вночі термометри покажуть -16…-17°C, а вдень -13…-10°C. Це холодніше за звичайну зимову норму, тому погода буде особливо некомфортною та колючою. У Львові, Дрогобичі, Самборі, Стрию сніг буде мінімальним або його взагалі не буде — просто пронизливий сухий мороз. Зате в Рівненській області – Вараському та Сарненському районах – пройдуть невеликі снігопади. На Житомирщині, в Коростені та Звягелі, теж може трохи припорошити. Закарпаття залишиться відносно спокійним. Прогноз погоди на вихідні для заходу такий: люті морози, снігу майже немає, але холод буде пронизливим до кісток.

Південь (Одеса, Херсон, Запоріжжя, Крим)

Південні області стануть епіцентром найінтенсивніших опадів у суботу. Вночі -7…-11°C, вдень -3…-7°C. У Криму очікується справжня стихія: Євпаторійський та Бахчисарайський райони накриють сильні дощі, в Джанкої дощ буде ще сильнішим, а Перекоп може взагалі засипати снігом, який ускладнить рух транспорту! Ялта та Сімферополь теж хлюпатимуть під дощем. На Запоріжжі Мелітополь заллє по-справжньому, Бердянськ промокне, а Василівку засипле снігом. Пологи та Запоріжжя теж можуть отримати свою порцію дощу чи снігу. Херсонщина не відстає: сніг очікується у Генічеську та Каховці. В Одесі та Миколаєві трохи присипле. Якщо плануєте поїздки на південь — врахуйте складні дорожні умови.

Неділя, 11 січня

Мороз не відпускає, опади трохи слабшають

Неділя обіцяє продовження холодної історії: вночі -11…-17°C, вдень -13…-3°C. Найлютіший мороз знову чекає центр та захід. Опади трохи відступлять порівняно з суботою, але все одно залишаться на сході та півдні.

Схід (Харків, Луганськ, Донецьк)

Східні області чекає морозний ранок: -11…-17°C. Вдень температура становитиме -11…-2°C. У Харківському, Ізюмському, Куп'янському та Лозівському районах пройдуть помірні снігопади. На Донеччині опади: Бахмут промокне під дощем, у Горлівці, Донецьку, Кальміуську погода обіцяє мокрий сніг, причому в Кальміуську його буде чимало – майже злива, тільки холодна. Покровськ знову під дощем. На Луганщині очікується погодний мікс: в Алчевському та Луганському районах помірний дощ, у Довжанському та Ровеньківському – помірний мокрий сніг, Сватівський та Старобільський райони теж накриє мокрий сніг, а Сіверськодонецький – помірний дощ.

Центр (Київ, Дніпро, Полтава)

Центр залишається в лещатах морозу: вночі -13…-17°C, вдень -13…-8°C. Порівняно з п'ятничною погодою це просто космічна різниця – понад 10 градусів за добу! Але є й добра новина: опадів буде значно менше. На Дніпровщині в Нікополі та Павлограді трохи присипле, в Синельникові теж пройде сніг, але вже не такий інтенсивний. Решта території буде практично без опадів. Київ, Житомир, Черкаси, Вінниця та Суми можуть розраховувати на відносно суху, хоч і дуже холодну погоду.

Захід (Львів, Івано-Франківськ, Рівне)

Захід продовжує тримати рекорд з найсуворішого морозу: вночі -16…-17°C, вдень -13…-10°C. Зима показує характер по-справжньому – вдень холодно, вночі ще холодніше. Опадів майже не буде: хіба що в Рахові може трохи присипати. Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Рівне, Луцьк проведуть неділю в обіймах сухого, але дуже відчутного морозу.

Південь (Одеса, Херсон, Запоріжжя, Крим)

Південні області завершать вихідні з температурою -7…-11°C вночі та -7…-3°C вдень. Опади мають трохи вгамуватися, але не зникнуть. Євпаторію може засипати снігом по-справжньому, Бахчисарай та Ялту – залити дощем і засипати мокрим снігом, Джанкой та Сімферополь промокнуть під дощем, у Керчі теж трохи покапає. На Запоріжжі Василівку присипле снігом добряче, у Мелітополі та Пологах теж сніг, а Бердянськ трохи промокне. В Каховці, Скадовську, Херсоні очікуються легкі снігопади. Одеса та Миколаїв будуть практично сухими. Погода на вихідні на півдні буде мінливою, але вже не такою екстремальною, як у суботу.

Вихідні 10-11 січня стануть справжнім зимовим випробуванням для всієї України. Мороз до -17°C, інтенсивні опади на півдні й сході та різке похолодання порівняно з попередніми днями. Одягайтеся тепло, будьте надзвичайно обережними на дорогах. Там, де очікуються дощі та мокрий сніг при мінусових температурах, ожеледь утворюватиметься миттєво. Плануйте поїздки заздалегідь, враховуючи можливі ускладнення через погодні умови. Цього року зима вирішила нагадати про своє справжнє обличчя. Бережіть себе та своїх близьких, і нехай ці морозні дні принесуть вам затишок домашнього тепла!