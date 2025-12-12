Погода на выходные 13–14 декабря: первый настоящий снег и мороз до -6°C

Прогноз погоды на выходные обещает разнообразие: кому-то дождь, кому-то снег, а кому-то уютное тепло. В субботу восток будет мокнуть под дождями, а воскресенье подарит многим первое белое покрывало из густого снега. По данным SINOPTIK.ua, запад будет купаться в плюсовом тепле, тогда как восток уже погрузится в морозы. Погода в Украине на выходные покажет все свои грани.

Суббота, 13 декабря

Дождливое предисловие перед снегом

В субботу небо устроит настоящую игру со светом – облака то расходятся, показывая солнце, то снова затягивают небо серой пеленой. На востоке холодно и мокро, на западе тепло и сухо. По данным SINOPTIK.ua, больше всего дождя выпадет на востоке, местами даже со снегом. А ночью во многих местах станет заметно холоднее – температура упадёт на 8–10 градусов.

Восток (Харьков, Луганск) Здесь будет настоящая декабрьская погода – прохладно и сыро. Днём термометр покажет -3…0 °C, ночью морозы до -4 °C. В Харькове, Луганске, Донецке будет дождить весь день, причём в Луганской области (Старобельский, Северодонецкий районы) и на Харьковщине (Изюм, Красноград) особенно интенсивно. В самом Харькове временами пойдёт дождь вперемешку со снегом – будет скользко, так что будьте осторожны. Одевайтесь теплее – влажность на холоде ощущается вдвое сильнее.

Центр (Киев, Днепр) Центр застрянет где-то посередине между морозом и теплом. Днём градусник покажет -1…+2 °C, а ночью ожидаются заморозки до -2 °C. Поэтому ходите осторожно по тротуарам. В Киеве, Черкассах более-менее сухо, разве что в Полтаве немного накрапает. А вот Чернигов может сильно промокнуть.

Запад (Львов, Ивано-Франковск) Западным областям повезёт – здесь почти весна среди зимы. Днём +3…+5 °C, ночью около +2 °C. Во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Ужгороде сухо и довольно комфортно. Время от времени солнце будет пробиваться сквозь облака, и станет совсем по-весеннему. Закарпатье вообще в своём измерении – там даже ночью не будет минусов.

Юг (Одесса, Херсон) На юге прохладно, но преимущественно сухо. Днём 0…+3 °C, ночью -2 °C. В Одессе, Херсоне, Николаеве без осадков, небо затянуто облаками. В Крыму (Бахчисарайский район) может слегка накрапывать, но это несущественно.

Народная примета говорит: "Декабрьские дожди перед снегами – к мягкой зиме". Если верить нашим предкам, суровых морозов в этом году не будет.

Воскресенье, 14 декабря

Первый настоящий снег

Воскресенье превратит пейзажи в зимние открытки. Небо станет густо-серым, тяжёлым от снеговых туч. Для многих это будет первое настоящее зимнее чудо сезона – снег, который ложится белым покрывалом и не тает. Температура упадёт ещё ниже, особенно ночью на востоке – до -6 °C. Зима наконец вступит в свои права.

Восток (Харьков, Луганск) На востоке будет по-настоящему морозно. Днём температура будет колебаться от -3 до +2 °C, а ночью – настоящий мороз до -6 °C. В Харькове, Луганске, Донецке вместо вчерашнего дождя сегодня будет идти снег. В Полтаве и Сумах прогнозируется настоящий снегопад, который создаст белый покров. Ночью станет намного холоднее, разница с дневной температурой может достигать 8 градусов. Водителям советуем быть внимательными – дороги станут скользкими.

Центр (Киев, Днепр) В центре будет сыро. Днём потеплеет до 0…+4 °C, ночью снова заморозки до -2 °C. Утром возможна гололедица. В Киеве, Житомире, Черкассах преимущественно дождь, но местами уже появится снег. В Вышгороде, Фастове ожидается настоящий снег, который создаст зимнее настроение. Черниговщина, Сумщина имеют все шансы увидеть настоящий снегопад.

Запад (Львов, Ивано-Франковск) На Западе ожидается приятная погода. Термометр днём покажет +3…+5 °C, ночью -1°C. Во Львове (Золочев), Ровно, Тернополе, Хмельницком будет идти умеренный дождь. В Ивано-Франковске и Ужгороде преимущественно сухо, хотя Карпаты может слегка присыпать снегом. Небо облачное.

Юг (Одесса, Херсон) На юге потеплеет. Днём столбик термометра поднимется до +4…+6 °C. Ночью до -2 °C. В Одессе, Херсоне, Николаеве пойдёт умеренный дождь, который будет длиться несколько часов. В Запорожье прогнозируют дождь с мокрым снегом.

Несмотря на все дожди и снега, эти выходные подарят нам настоящее зимнее чудо. Первый снег всегда особенный – он превращает повседневность в сказку, даже если это всего на несколько часов. Так что не расстраивайтесь из-за погоды: она просто напоминает, что зима пришла, и стоит наслаждаться её красотой. Хороших вам выходных!