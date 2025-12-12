Погода на вихідні 13-14 грудня: перший справжній сніг та мороз до -6°C

Прогноз погоди на вихідні обіцяє розмаїття: комусь дощ, комусь сніг, а комусь затишне тепло. У суботу схід буде мокнути під дощами, а неділя подарує багатьом першу білу ковдру з густого снігу. За даними SINOPTIK.ua, захід купатиметься в плюсовому теплі, тоді як схід вже пірнатиме в морози. Погода в Україні на вихідні покаже всі свої грані.

Субота, 13 грудня

Дощова передмова перед снігом

У суботу небо влаштує справжню гру зі світлом – хмари то розсуваються, показуючи сонце, то знову затягують небо сірою пеленою. На сході холодно і мокро, на заході тепло і сухо. За даними SINOPTIK.ua, найбільше дощу випаде на сході, місцями навіть зі снігом. А вночі багато де стане помітно холодніше – температура впаде на 8-10 градусів.

Схід (Харків, Луганськ) Тут буде справжня груднева погода – прохолодно і мокро. Вдень термометр показуватиме -3…0 °C, вночі морози -4 °C. У Харкові, Луганську, Донецьку дощитиме весь день, причому у Луганській області (Старобільський, Сєвєродонецький райони) та на Харківщині (Ізюм, Красноград) особливо інтенсивно. У самому Харкові часом йтиме дощ вперемішку зі снігом – буде слизько, тож обережніше. Одягайтеся тепло – вологість на холоді відчувається вдвічі гостріше.

Центр (Київ, Дніпро) Центр застрягне десь посередині між морозом і теплом. Вдень градусник покаже -1…+2 °C, а вночі очікуються заморозки до -2 °C. Тому обережно ходіть по тротуарах. У Києві, Черкасах більш-менш сухо, хіба що в Полтаві трохи накрапає. А от Чернігів може добряче промокнути.

Захід (Львів, Івано-Франківськ) Західним областям щастить – тут майже весна серед зими. Вдень +3…+5 °C, вночі близько +2 °C. У Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Ужгороді сухо і досить комфортно. Час від часу сонце пробиватиметься крізь хмари, і стає зовсім по-весняному. Закарпаття взагалі у своєму вимірі – там навіть вночі не буде мінусів.

Південь (Одеса, Херсон)

На півдні прохолодно, але переважно сухо. Вдень 0…+3 °C, вночі -2 °C. В Одесі, Херсоні, Миколаєві без опадів, небо затягнуте хмарами. У Криму (Бахчисарайський район) може злегка накрапати, але це несуттєво.

Народна прикмета каже: "Грудневі дощі перед снігами – до м'якої зими". Якщо вірити нашим предкам, суворих морозів цього року не буде.

Неділя, 14 грудня

Перший справжній сніг

Неділя перетворить пейзажі на зимові листівки. Небо стане густо-сірим, важким від снігових хмар. Для багатьох це буде перше справжнє зимове диво сезону – сніг, що лягає білою ковдрою і не тане. Температура впаде ще нижче, особливо вночі на сході – до -6 °C. Зима нарешті вступить у свої права.

Схід (Харків, Луганськ) На сході буде по-справжньому морозно. Вдень температура коливатиметься від -3 до +2 °C, а вночі справжній мороз до -6 °C. У Харкові, Луганську, Донецьку замість вчорашнього дощу сьогодні сипатиме сніг. У Полтаві та Сумах прогнозується справжній снігопад, що створить білий покрив. Вночі стане значно морозніше, різниця з денною температурою може сягнути 8 градусів. Водіям радимо бути пильними – дороги стануть слизькими.

Центр (Київ, Дніпро) У центрі буде мокро. Вдень потеплішає до 0…+4 °C, вночі знову заморозки до -2 °C. Вранці можлива ожеледиця. У Києві, Житомирі, Черкасах переважно дощ, але десь уже з'являтиметься сніг. У Вишгороді, Фастові очікується справжній сніг, який створить зимовий настрій. Чернігівщина, Сумщина мають всі шанси побачити справжній снігопад.

Захід (Львів, Івано-Франківськ) На Заході очікується приємна погода. Термометр вдень покаже +3…+5 °C, вночі -1 °C. У Львові (Золочів), Рівному, Тернополі, Хмельницькому падатиме помірний дощ. В Івано-Франківську та Ужгороді переважно сухо, хоча Карпати може трохи присипати снігом. Небо хмарне.

Південь (Одеса, Херсон) На півдні потеплішає. Вдень стовпчик термометра підніметься до +4…+6 °C. Вночі до -2 °C. В Одесі, Херсоні, Миколаєві йтиме помірний дощ, що триватиме кілька годин. У Запоріжжя прогнозують дощ з мокрим снігом.

Попри всі дощі та сніги, ці вихідні подарують нам справжнє зимове диво. Перший сніг завжди особливий – він перетворює буденність на казку, навіть якщо це всього на кілька годин. Тож не засмучуйтеся через погоду: вона просто нагадує, що зима прийшла, і варто насолодитися її красою. Гарних вам вихідних!