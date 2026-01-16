Погода на выходные 17-18 января: лютый мороз охватывает всю Украину

17

Январь показывает свой настоящий характер — эти выходные станут самыми холодными днями зимы. По данным SINOPTIK.ua, суббота принесет сильные морозы по всей территории с температурой до -24 °C на западе, а воскресенье еще усилит холод с ночными показателями до -25 °C. Вся Украина без исключения окажется в зоне холодной погоды как днем, так и ночью — редкое явление, когда от Ужгорода до Луганска царят одинаково суровые условия. По данным SINOPTIK.ua, западные области переживут самое заметное похолодание: Закарпатье с дневных +3 °C до -11…-15 °C ночью, Львовщина с +1…+3 °C до -10…-11 °C — резкое снижение температуры на 13–18 градусов за сутки! Осадков практически не будет, лишь небольшой снег в Крыму. Народная примета гласит: "Когда в январе сильные морозы — лето будет жарким и урожайным".

Суббота, 17 января

День сурового мороза: температура до -24 °C без осадков

Суббота станет днем настоящего январского испытания морозом. Прогноз погоды на выходные осадков не предусматривает, однако холод почувствует каждый уголок Украины.

Восток (Харьков, Луганск)

Восточные области окажутся под сильным морозом. Днем термометр покажет от -12 °C до -8 °C, ночью мороз — до -21 °C. Харьков, Луганск и вся Донецкая область почувствуют холодную погоду и днем, и ночью — температура будет ниже нормы для этого времени года. Харьковская область, в частности Изюм, Богодухов, Берестин, Купянск, Лозовая, Харьков и Чугуев, окажется в зоне холода. Облачность переменная, осадков не будет. Ветер северо-восточный, слабый, но на морозе ощущается сильнее. Погода на выходные требует максимального утепления. Закрывайте лицо — при длительном пребывании на улице риск обморожения достаточно реален.

Центр (Киев, Днепр)

Центральные области переживут еще более суровые морозы. Днем будет от -11 °C до -9 °C, ночью — до -22 °C, самая низкая температура в Овруче. Киев, Днепр, Полтава, Черкассы, Житомир — все без исключения окажутся под холодной погодой. Вся Киевская область (Борисполь, Бровары, Буча, Белая Церковь, Вышгород, Обухов, Фастов) окажется в холоде. Днепропетровская область (Днепр, Каменское, Кривой Рог, Самар, Никополь, Павлоград, Синельниково) также вся в зоне мороза. Полтавщина (Кременчуг, Лубны, Миргород, Полтава), Черкасская область (Звенигородка, Золотоноша, Умань, Черкассы), Житомирщина (Бердичев, Житомир, Коростень, Звягель), Винницкая и Кировоградская области — все под холодной погодой. Облачность сплошная, без осадков. Это тот мороз, когда даже короткие выходы на улицу требуют полного зимнего снаряжения. Ограничьте время пребывания на улице, особенно детям и пожилым.

Запад (Львов, Ивано-Франковск)

Запад Украины испытает самое драматическое похолодание и самые низкие температуры. Днем будет от -12 °C до -6 °C, ночью мороз — до -24 °C, самая низкая температура в Старом Селе. Это критический мороз. Ивано-Франковская область переживет температурный обвал: с дневных +3 °C до -10…-11 °C — падение на 13–14 градусов! Весь регион (Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Надворная) под холодной погодой и днем, и ночью. Похожая ситуация на Львовщине: снижение температуры с +1…+3 °C до -5…-11 °C — скачок на 8–14 градусов. Вся Львовщина (Дрогобич, Золочев, Львов, Самбор, Стрый, Шептицкий, Яворов) под сильными морозами. Закарпатье также переживет значительное падение температуры: Берегово, Мукачево, Рахов, Хуст — с -1…-5 °C до -11…-15 °C — падение на 10–14 градусов за сутки! Волынь, Ровенщина, Тернопольская и Хмельницкая области, Черновцы — окажутся в той же температурной аномалии. Облачность переменная, осадков нет. В такой мороз выходить на улицу без крайней необходимости не стоит.

Юг (Одесса, Херсон)

Южные области получат самые мягкие условия, но и здесь будет настоящий мороз. Днем ожидается от -8 °C до -5 °C, ночью мороз — до -15 °C, самая низкая температура в Кодыме. Крым весь под холодной погодой: Евпатория, Бахчисарай, Белогорск, Джанкой, Керчь, Перекоп, Симферополь, Феодосия, Ялта — все районы и днем, и ночью почувствуют мороз ниже нормы. В Белогорске, Феодосии и Ялте возможен небольшой снег, но осадки будут минимальными. Одесская область (Измаил, Болград, Белгород-Днестровский, Одесса, Подольск, Раздельная) испытает похолодание. В частности, в Измаиле и Болграде температура с -2…-4 °C упадет до -10…-13 °C — на 8–9 градусов. Херсонская (Берислав, Геническ, Каховка, Скадовск, Херсон), Николаевская (Баштанка, Вознесенск, Николаев, Первомайск) и Запорожская области — все под холодной погодой. На юге небо полностью в облаках.

Воскресенье, 18 января

Усиление морозов: температура до -25 °C на западе

Воскресенье продолжит и даже усилит морозную тему. Прогноз погоды показывает, что холод станет еще ощутимее, особенно ночью.

Восток (Харьков, Луганск)

Восточные области продолжат жить в условиях сильного мороза. Днем будет от -11 °C до -7 °C — чуть мягче, чем в субботу, ночью морознее — до -24 °C, причем самая низкая температура ожидается в Чернигове. Харьков, Луганск, Донецкая область останутся с морозной погодой. Вся Харьковская область (Изюм, Богодухов, Берестин, Купянск, Лозовая, Харьков, Чугуев) продолжит ощущать мороз ниже нормы. Облачность переменная, осадков нет. Ветер северо-восточный, слабый.

Центр (Киев, Днепр)

Центральные области испытают самый суровый мороз выходных. Днем будет от -11 °C до -7 °C, ночью мороз — до -25 °C, самая низкая температура в Овруче — критические показатели! Киев, Днепр, Полтава, Черкассы продолжат находиться в значительном холоде. Вся Киевская (Борисполь, Бровары, Буча, Белая Церковь, Вышгород, Обухов, Фастов), Днепропетровская (Днепр, Каменское, Кривой Рог, Самар, Никополь, Павлоград, Синельниково), Полтавская (Кременчуг, Лубны, Миргород, Полтава), Черкасская, Житомирская, Винницкая, Кировоградская, Сумская, Черниговская область — все без исключения под холодной погодой. Облачность сплошная, осадков нет. Это пик морозов выходных — критически важно минимизировать пребывание на улице.

Запад (Львов, Ивано-Франковск)

Запад Украины продолжит находиться в условиях сильного мороза. Днем будет от -12 °C до -5 °C, ночью мороз — до -22 °C. Ивано-Франковская область (Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Надворная), Львовская область (Дрогобич, Золочев, Львов, Самбор, Стрый, Шептицкий, Яворов), Закарпатье (Берегово, Мукачево, Рахов, Ужгород, Хуст), Волынь, Ровенщина, Тернопольщина, Хмельниччина, Черновцы — все районы останутся под холодной погодой и днем, и ночью. Ровенская область, в частности Вараский район, испытает значительное похолодание: с -14 °C до -22 °C ночью — падение на 8 градусов. Закарпатье, особенно Ужгород, также почувствует снижение температуры. Облачность переменная, осадков нет. Второй день сурового мороза — одевайтесь максимально тепло, ограничивайте время на улице.

Юг (Одесса, Херсон)

Южные области продолжат ощущать мороз. Днем будет от -8 °C до -4 °C, ночью мороз — до -14 °C, самая низкая температура в Балте. Крым получит небольшой снег: в Белогорске, Симферополе, Феодосии ожидаются незначительные осадки, но это не помешает планам. Весь Крым (включая Ялту) будет в морозной зоне. Одесская, Херсонская, Николаевская области, Запорожская область — мороз не отступит ни днем, ни ночью. Небо полностью покрыто облаками, ветер северо-восточный, немного сильнее, чем в других регионах. Давление очень высокое (антициклон) — это стабилизирует погоду, но усиливает мороз. Даже юг не получит облегчения — одевайтесь по-зимнему.

Погода на выходные 17-18 января станет настоящим испытанием морозом для всей Украины. Суббота принесет температуры до -24 °C на западе, воскресенье усилит холод до -25 °C в центре. Вся страна без исключения окажется в зоне холодной погоды — от Закарпатья до Луганщины, от Чернигова до Крыма. Самое драматическое похолодание переживут западные области: Закарпатье, Львовщина, Ивано-Франковщина с температурными обвалами на 10–18 градусов за сутки. Осадков практически не будет, лишь слабый снег в Крыму в воскресенье. Это самые суровые морозы зимы — критически важно одеваться максимально тепло, закрывать все открытые участки тела, ограничивать время пребывания на улице до минимума. Особое внимание детям и пожилым людям — угроза обморожения реальна. Следите за прогнозом погоды на выходные, берегите себя и близких, и пусть эти морозные дни пройдут безопасно!