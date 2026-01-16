Погода на вихідні 17-18 січня: лютий мороз охоплює всю Україну

Січень показує свій справжній характер — ці вихідні стануть найхолоднішими днями зими. За даними SINOPTIK.ua, субота принесе сильні морози по всій території з температурами до -24 °C на заході, а неділя ще посилить холод з нічними показниками до -25 °C. Вся Україна без винятку опиниться в зоні холодної погоди як вдень, так і вночі — рідкісне явище, коли від Ужгорода до Луганська панують однаково суворі умови. За даними SINOPTIK.ua, західні області переживуть найдраматичніше похолодання: Закарпаття з денних +3 °C до -11...-15 °C вночі, Львівщина з +1...+3 °C до -10...-11 °C — різке зниження температури на 13-18 градусів за добу! Опадів практично не буде, лише незначний сніг у Криму. Народна прикмета каже: "Коли в січні сильні морози — літо буде спекотним і врожайним".

Субота, 17 січня

День суворого морозу: температура до -24 °C без опадів

Субота стане першим днем справжнього січневого випробування морозом. Прогноз погоди на вихідні опадів не передбачає, проте холод відчує кожен куточок України.

Схід (Харків, Луганськ)

Східні області опиняться під сильним морозом. Вдень термометр покаже від -12 °C до -8°C, вночі морозно — до -21 °C. Харків, Луганськ та вся Донеччина відчують холодну погоду і вдень, і вночі — температура буде нижчою за норму для цього періоду року. Харківська область, зокрема Ізюм, Богодухів, Берестин, Куп'янськ, Лозова, Харків та Чугуїв, опиниться в зоні холодної погоди. Хмарність мінлива, опадів не буде. Вітер північно-східний, слабкий, але на морозі відчуватиметься різкіше. Погода в Україні на вихідні вимагає максимального утеплення. Прикривайте обличчя — у разі довготривалого перебування на вулиці загроза обмороження є досить реальною.

Центр (Київ, Дніпро)

Центральні області переживуть ще суворіші морози. Вдень буде від -11 °C до -9 °C, вночі морозно — до -22 °C, найнижча температура в Овручі. Київ, Дніпро, Полтава, Черкаси, Житомир — усі без винятку опиняться під холодною погодою і вдень, і вночі. Вся Київська область (Бориспіль, Бровари, Буча, Біла Церква, Вишгород, Обухів, Фастів) опиниться в холоді. Дніпропетровщина (Дніпро, Кам'янське, Кривий Ріг, Самар, Нікополь, Павлоград, Синельникове) також вся в зоні морозу. Полтавщина (Кременчук, Лубни, Миргород, Полтава), Черкащина (Звенигородка, Золотоноша, Умань, Черкаси), Житомирщина (Бердичів, Житомир, Коростень, Звягель), Вінниччина, Кіровоградщина — усі під холодною погодою. Хмарність суцільна, опадів не буде. Це той мороз, коли навіть короткі виходи на вулицю вимагають повного зимового обладунку. Обмежте час перебування надворі, особливо дітям і літнім людям.

Захід (Львів, Івано-Франківськ)

Захід України зазнає найдраматичнішого похолодання та найнижчих температур. Вдень буде від -12 °C до -6 °C, вночі морозно — до -24 °C, найнижча температура в Старому Селі! Це критичний мороз. Івано-Франківська область переживе температурний обвал: з денних +3 °C до -10...-11 °C — падіння на 13-14 градусів! Весь регіон (Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Надвірна) під холодною погодою і вдень, і вночі. Схожа картина на Львівщині: зниження температури з +1...+3 °C до -5...-11 °C — стрибок на 8-14 градусів. Вся Львівщина (Дрогобич, Золочів, Львів, Самбір, Стрий, Шептицький, Яворів) під сильними морозами. Закарпаття також переживе значне падіння температур: Берегове, Мукачево, Рахів, Хуст перейдуть з температур -1...-5 °C до -11...-15 °C — падіння на 10-14 градусів за добу! Волинь, Рівненщина, Тернопільщина, Хмельниччина, Чернівці — опиняться в цій же температурній аномалії. Хмарність мінлива, опадів не буде. Це той мороз, коли виходити на вулицю без крайньої потреби не варто.

Південь (Одеса, Херсон)

Південні області отримають найм'якші умови, але і тут буде справжній мороз. Вдень очікується від -8 °C до -5 °C, вночі морозно — до -15 °C, найнижча температура в Кодимі. Крим весь під холодною погодою: Євпаторія, Бахчисарай, Білогірськ, Джанкой, Керч, Перекоп, Сімферополь, Феодосія, Ялта — усі райони і вдень, і вночі відчують мороз нижчий за норму. У Білогірську, Феодосії та Ялті можливий невеликий сніг, але опади будуть мінімальними. Одещина (Ізмаїл, Болград, Білгород-Дністровський, Одеса, Подільськ, Роздільна) зазнає похолодання. Зокрема в Ізмаїлі та Болграді температура з -2...-4 °C впаде до -10...-13 °C — на 8-9 градусів. Херсонщина (Берислав, Генічеськ, Каховка, Скадовськ, Херсон), Миколаївщина (Баштанка, Вознесенськ, Миколаїв, Первомайськ), Запорізька область — усі під холодною погодою. На півдні небо буде повністю під хмарами.

Неділя, 18 січня

Посилення морозів: температура до -25 °C на заході

Неділя продовжить і навіть посилить морозну тему. Прогноз погоди показує, що холод стане ще відчутнішим, особливо вночі.

Схід (Харків, Луганськ)

Східні області продовжать жити в умовах сильного морозу. Вдень буде від -11 °C до -7 °C — трохи м'якше за суботу, вночі морозніше — до -24 °C, причому найнижча температура очікується в Чернігові. Харків, Луганськ, Донеччина залишаться під холодом. Вся Харківська область (Ізюм, Богодухів, Берестин, Куп'янськ, Лозова, Харків, Чугуїв) продовжить відчувати мороз нижчий за норму. Хмарність мінлива, опадів не буде. Вітер північно-східний, слабкий.

Центр (Київ, Дніпро)

Центральні області зазнають найсуворішого морозу вихідних. Вдень буде від -11 °C до -7°C, вночі морозно — до -25 °C, найнижча температура в Овручі — це критичні показники! Київ, Дніпро, Полтава, Черкаси продовжать перебувати у значному холоді. Вся Київська область (Бориспіль, Бровари, Буча, Біла Церква, Вишгород, Обухів, Фастів), Дніпропетровщина (Дніпро, Кам'янське, Кривий Ріг, Самар, Нікополь, Павлоград, Синельникове), Полтавщина (Кременчук, Лубни, Миргород, Полтава), Черкащина, Житомирщина, Вінниччина, Кіровоградщина, Сумщина, Чернігівщина — усі без винятку під холодною погодою. Хмарність суцільна, опадів не буде. Це піковий мороз вихідних — критично важливо мінімізувати перебування на вулиці.

Захід (Львів, Івано-Франківськ)

Захід України продовжить жити в умовах сильного морозу. Вдень буде від -12 °C до -5 °C, вночі морозно — до -22 °C. Івано-Франківська область (Івано-Франківськ, Калуш, Коломия, Надвірна), Львівщина (Дрогобич, Золочів, Львів, Самбір, Стрий, Шептицький, Яворів), Закарпаття (Берегове, Мукачево, Рахів, Ужгород, Хуст), Волинь, Рівненщина, Тернопільщина, Хмельниччина, Чернівці — усі райони залишаться під холодною погодою і вдень, і вночі. Рівненська область, зокрема Вараський район, зазнає значного похолодання: з -14 °C до -22 °C вночі — падіння на 8 градусів. Закарпаття, особливо Ужгород, також відчує зниження температури. Хмарність мінлива, опадів не буде. Другий день суворого морозу — одягайтеся максимально тепло, обмежуйте час на вулиці.

Південь (Одеса, Херсон)

Південні області продовжать відчувати мороз. Вдень буде від -8 °C до -4 °C, вночі морозно — до -14 °C, найнижча температура в Балті. Крим отримає невеликий сніг: Білогірськ, Сімферополь, Феодосія матимуть незначні опади, але це не завадить планам. Весь Крим (включно з Ялтою) буде у морозній зоні. Одещина, Херсонщина, Миколаївщина, Запорізька область — мороз не відступатиме ні вдень, ні вночі. Небо повністю вкриють хмари, вітер буде північно-східним, дещо сильнішим за інші регіони. Тиск дуже високий (антициклон) — це стабілізує погоду, але посилює мороз. Навіть південь не отримає полегшення — одягайтеся по-зимовому.

Погода на вихідні 17-18 січня стане справжнім випробуванням морозом для всієї України. Субота принесе температури до -24 °C на заході, неділя посилить холод до -25 °C у центрі. Вся країна без винятку опиниться в зоні холодної погоди — від Закарпаття до Луганщини, від Чернігова до Криму. Найдраматичніше похолодання переживуть західні області: Закарпаття, Львівщина, Івано-Франківщина з температурними обвалами на 10-18 градусів за добу. Це найсуворіші морози зими — критично важливо одягатися максимально тепло, закривати всі відкриті ділянки тіла, обмежувати час перебування на вулиці до мінімуму. Особлива увага дітям і літнім людям — загроза обмороження реальна. Стежте за прогнозом погоди на вихідні, бережіть себе та близьких, і нехай ці морозні дні пройдуть безпечно!