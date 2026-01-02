Погода на выходные 3–4 января: интенсивные осадки по всей Украине и резкое потепление после морозов

Первые выходные нового года принесут настоящую погодную драму — резкое потепление после суровых январских морозов и масштабные осадки практически по всей территории. По данным SINOPTIK.ua, суббота станет днем интенсивных снегопадов на востоке и в центре, тогда как юг получит мощные дожди. Температурный контраст между холодным востоком и относительно теплым югом достигнет 9–11 градусов. Наибольшее потепление переживут восточные и центральные области — с морозных -10…-16 °C до почти нулевых показателей! Воскресенье продолжит дождливую и снежную тему, но с несколько меньшей интенсивностью.

Суббота, 3 января

День контрастных осадков: сильный снег на востоке и мощные дожди на юге

Суббота станет днем самых интенсивных осадков — смешанные осадки охватят большинство регионов страны, создавая настоящие зимние вызовы.

Восток (Харьков, Луганск)Восточные области окажутся под самыми мощными снегопадами и почувствуют заметное потепление. Днем будет от -1 °C до +3 °C, ночью до -5 °C. Но главное — это температурный скачок: Харьковская область переживет настоящий погодный переворот с ночных -12…-16 °C до почти нулевых показателей! Лозовской и Берестинский районы почувствуют самые резкие изменения. При этом Харьковская область станет эпицентром снегопадов: Изюмский район получит сильный дождь со снегом (до 8.3 мм), Чугуевский — сильный снег (до 7.8 и 6.9 мм соответственно). Луганская область также под интенсивными осадками: Сватовский и Северскодонецкий районы подвергнутся сильному дождю, который точно будет идти в течение дня. Остальной Луганщине стоит приготовиться к дождю со снегом. Погода в Украине на выходные создает сложные условия: резкое потепление плюс мощные осадки сделают дороги скользкими и ухудшат видимость. Водителям лучше остаться дома.

Центр (Киев, Днепр)Центральным областям следует ожидать резкого потепления и интенсивных снегопадов. Днем будет от -1 °C до +2 °C, ночью до -4 °C. Днепровская область почувствует значительное потепление: с морозных -8…-11 °C до почти нулевых температур! При этом Днепр и Самар окажутся под сильными снегопадами (до 7.9 и 7.5 мм), Павлоград и Никополь получат сильный дождь или мокрый снег, Кривой Рог — дождь со снегом. Полтавщина испытает смешанные осадки: Полтава окажется под сильным дождем и снегом, Кременчуг — под дождем со снегом, Лубны и Миргород получат небольшой снег. На Сумщине будут идти небольшие смешанные осадки. Киев и область получат символический снег, а Кировоградщина, в частности Александрийский район, — сильный дождь и небольшой снег. Это будет сложный день: резкое потепление после морозов создаст скользкие дороги, снег с дождем усложнит передвижение.

Запад (Львов, Ивано-Франковск)Запад Украины проведет субботу относительно спокойно по сравнению с другими регионами. Дневная температура составит от -1 °C до +2 °C, ночью морозно — до -4 °C. Львов, Тернополь и большинство западных областей останутся сухими под облачным небом. Исключением станет Закарпатье: Раховский район получит сильный снег (до 4.2 мм), Хустский — умеренный снег (до 2.8 мм). В Ивано-Франковской области, особенно в Надворнянском районе, может пройти небольшой снег. Остальной запад насладится относительным спокойствием — облачно, прохладно, но без активных осадков. Теплой зимней одежды будет достаточно для комфортных прогулок.

Юг (Одесса, Херсон)Южные области станут самым теплым регионом и получат самые мощные дожди. Днем будет от +2 °C до +6 °C. Ночью до -1 °C. Крым переживет настоящую дождевую бурю: Керчь и Бахчисарай окажутся под сильным дождем (до 10.0 и 8.2 мм соответственно) — ливни будут идти часами. Симферополь, Евпатория, Ялта получат умеренные дожди. Крым почувствует резкое потепление: Керчь, Перекоп, Феодосия с морозных -3…-7 °C до +5…+7 °C — скачок на 10–12 градусов! Запорожская область вся под дождем: Запорожье, Васильевка, Мелитополь, Бердянск, Пологи получат дождь и мокрый снег. На Херсонщине пройдет сильный дождь. В других районах следует ожидать умеренных осадков. Николаевщина и Одесская область окажутся под умеренным дождем. Это будет настоящий дождливый день — непромокаемая обувь, крепкий зонт и осторожность на мокрых дорогах абсолютно необходимы.

Воскресенье, 4 января

Продолжение осадков: дожди на юге и востоке, снег в центре и на западе

Воскресенье продолжит дождливую и снежную тему, хотя интенсивность немного снизится. Прогноз погоды показывает, что юг останется самой активной зоной по осадкам.

Восток (Харьков, Луганск)Восточные области проведут воскресенье под смешанными осадками с последующим похолоданием. Днем будет от -2 °C до +2 °C, ночью морознее — до -6 °C. Луганская область станет эпицентром воскресных снегопадов: Довжанский район получит сильный мокрый снег (до 7.5 и 5.1 мм), Луганский, Алчевский, Старобельский, Северодонецкий районы будут иметь умеренные снегопады и дождь со снегом. Донецкая область испытает интенсивные осадки: Донецк и Мариуполь под сильным дождем, Горловский район — сильный снег (до 6.2 мм), Кальмиусский — сильный дождь. Харьковская область останется без осадков или с минимальными снегопадами. Температура снизится по сравнению с субботой — зимняя одежда снова становится актуальной.

Центр (Киев, Днепр)В центральных областях местами пройдут небольшие снегопады. Днем будет от -1 °C до +2 °C, ночью морозно — до -7 °C. Днепровская область получит умеренные снегопады. Кировоградщину, особенно Голованевский, Кропивницкий, Новоукраинский районы, ожидает умеренный снег. Полтавщина, Сумщина, Черкасщина, Житомирщина, Киевская область останутся преимущественно без осадков. Это будет более спокойный день по сравнению с субботой, но с более морозной ночью — температура упадет до -7 °C. Тепло одевайтесь, особенно утром и вечером.

Запад (Львов, Ивано-Франковск)Запад Украины проведет воскресенье почти без осадков. Днем будет от -2 °C до +2 °C, ночью морозно — до -7 °C. Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы останутся сухими. Закарпатье, в частности Раховский район, может получить небольшой снег, но осадки будут символическими. Раховский район почувствует холодную погоду ночью — редкое явление даже для горных районов. Облачно с прояснениями, морозно, но без активных осадков. Идеальный день для новогодних прогулок, если одеться по-зимнему тепло.

Юг (Одесса, Херсон)Южные области продолжат дождевую тему, оставаясь самым теплым регионом. Днем будет от +3 °C до +6 °C, ночью до -1 °C. Крым станет абсолютным лидером по интенсивности дождей: вся территория от Евпатории до Ялты, от Симферополя до Керчи получит умеренные, а местами сильные, дожди — зонт будет необходим весь день. В Белогорском районе выпадет до 5.6 мм дождя. Запорожская область вся под дождем: Запорожье, Васильевка, Мелитополь, Бердянск, Пологи получат умеренные осадки и дождь со снегом. На Херсонщине пройдут небольшие дожди по всей территории. Умеренный снег пройдет в Первомайском и Вознесенском районах. Одесская область под умеренным снегом, Измаильский район — под небольшим дождем. Непромокаемая обувь, зонт и теплая куртка — оптимальный комплект для воскресных дел.

Погода на выходные 3–4 января запомнится резким потеплением после суровых морозов и масштабными осадками. Самый контрастный день — суббота: восточные и центральные области переживут температурные скачки на 10–16 градусов и мощные снегопады, юг получит интенсивные дожди, особенно Крым и Херсонская область. Воскресенье будет немного спокойнее, но осадки продолжатся. Самые сложные условия ожидаются на Харьковщине, Днепровщине, Луганщине — там осадки будут самыми интенсивными. Водителям советуем ограничить поездки, особенно на дальние расстояния — резкое потепление после морозов плюс осадки сделают дороги критически скользкими. Следите за прогнозом погоды на выходные, одевайтесь тепло, и пусть новогодние выходные будут безопасными, несмотря на погодные вызовы!