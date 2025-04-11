Погода на выходные: контрасты апреля — дождливая суббота и ясное воскресенье

В эти выходные погода в Украине будет переменчивой, а весна не слишком щедрой на тепло

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По данным SINOPTIK.ua , в субботу 12 апреля стоит ожидать достаточно прохладный день с периодическими дождями, а иногда даже с мокрым снегом. Особенно это касается южных и восточных областей. Такая погода не испортит день, но требует точной одежды и планов — прогулки лучше сократить, а из дома выходить с зонтиком и водонепроницаемой обуви.

В Крыму, Луганской и Буковиной дожди будут достаточно сильными. А вот центральная часть страны останется спокойнее, хотя и без существенного потепления.

Температурная картина в субботу такова:

· На востоке (Харьков, Луганск, Донецк) — прохладно: от +8 до +13 °C днем, но ветрено. Ночью до -3 °C.

· В центре ( Киев , Полтава, Черкассы) — прохладно: до +11 °C днем, влажность будет делать воздух еще холоднее, ночью — заморозки до -3 °C.

· На западе (Львов, Черновцы, Ужгород) немного комфортнее: до +11 °C днем, но облачно и с дождем. Ночью около +1 °C.

· На юге (Одесса, Херсон, Николаев) — ожидается +7..+9 °C, местами дождь с мокрым снегом, что удивит в середине апреля. Ночью также заморозки до -3 °C.

После холодных будней жители многих областей в субботу ощутят явное потепление — в некоторых районах температура вырастет почти на 10 градусов. Например:

· в Ивано-Франковской области(Коломыя, Надворная), Закарпатье (Мукачево, Ужгород), а также в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Ровенской, Черкасской температура днем возрастет до комфортных +9..+11 °C, тогда как еще несколько дней назад днем было лишь 0..+2 °C. Это уже гораздо ближе к весенней норме, хотя ночи все еще остаются морозными.

⚠ Заморозки: На большей части территории Украины объявлено штормовое предупреждение : ночная температура снова опустится до 0.–5 °C. Это означает заморозки не только на почве , но и в воздухе , что особенно опасно для ранних саженцев, цветения плодовых деревьев и овощей. Если вы уже что-то высадили — защитите растения агроволокном или пластиковыми укрытиями.

📉 Геомагнитная обстановка : ночь на субботу будет сопровождаться слабой геомагнитной бурей. Метеозависимым людям советуем не перегружать себя делами и следить за самочувствием.

🌬 Качество воздуха в некоторых районах Житомирщины (Черняхов) будет оставаться плохим из-за высокого уровня мелкодисперсной пыли — лучше не проветривать помещение утром.

🌳 Аллергики – осторожно!В Киевской, Сумской и Волынской областях сохраняется высокая концентрация пыльцы березы.

🌊 Подъем уровня воды на Днестре

Из-за сочетания потепления и интенсивных осадков в Карпатах на участке реки Днестр (Львовская и Ивано-Франковская области) возможно повышение уровня воды до 1 метра . Беспокоиться не стоит — угрозы затопления нет, но изменение уровня может быть заметно для рыбаков и жителей прибрежных территорий.

👕 Воскресенье, 13 апреля принесет потепление: дожди прекратятся, температура повысится, небо прояснится.

По данным SINOPTIK.ua , в большинстве регионов день будет сухим, с ясным небом и температурой, наконец приближающейся к весенней норме. Но не везде есть области, где еще сохраняется прохлада, особенно ночью.

☀ ️ Погода в регионах:

· Восток (Харьков, Луганск, Донецк) : днем +11..+15 °C — воздух станет мягче, появится солнце. Погода будет чувствоваться как приятная весенняя, но утро будет еще свежим.

· Центр (Киев, Черкассы, Полтава): +11..+14 °C — сухо, малооблачно, идеальные условия для спокойного дня на свежем воздухе.

· Запад (Львов, Ужгород, Черновцы): +13..+18 °C – самый теплый регион дня. Погода в Ужгороде идеально подойдет для первого весеннего кофе на террасе. Но в горных районах Закарпатья (например, в Рахове) ночи еще остаются холодными.

· Юг (Одесса, Николаев, Херсон ): +11..+13 °C — спокойная, устоявшаяся погода, немного свежее, чем хотелось бы, но уже без осадков.

💧 В отдельных районах еще возможны небольшие осадки:

· В Крыму (Перекопский район) – ожидается кратковременный дождь.

· В Харьковской области (Чугуевский район) — небольшая облачность с вероятностью слабого дождя.

🌡 Температурная картина: потепление, но с сюрпризами

В большинстве регионов температура днем будет значительно выше, чем в предыдущие дни. Особенно это заметно в следующих районах:

· Ивано-Франковщина, Закарпатье, Житомирщина, Львовщина, Киевщина, Ровенская, Черкасская и др. — здесь в пятницу было +1..+2 °C, а в воскресенье днем ожидается +9..+11 °C — уже ощутимое потепление.

Однако в Крыму (Ялта, Бахчисарай), Закарпатье (Рахов) и Надворной в Ивано-Франковской области ночная температура останется холодной — возможны заморозки.

⚠️ Штормовое предупреждение: заморозки

В ночь с воскресенья на понедельник во многих регионах прогнозируются заморозки на поверхности почвы до -5 °C . Это особенно важно для тех, кто уже взорвал рассаду или чувствительные растения.