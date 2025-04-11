Погода на вихідні: контрасти квітня — дощова субота та ясна неділя

Цими вихідними погода в Україні буде мінливою, а весна — не надто щедрою на тепло

За даними SINOPTIK.ua, у суботу 12 квітня варто очікувати досить прохолодний день із періодичними дощами, а подекуди — навіть із мокрим снігом. Особливо це стосується південних і східних областей. Така погода не зіпсує день, але точно потребує відповідного одягу та планів — прогулянки ліпше скоротити, а з дому виходити з парасолькою та водонепроникному взутті.

У Криму, на Луганщині та Буковині дощі будуть досить сильними. А от центральна частина країни залишиться більш спокійною, хоч і без істотного потепління.

Температурна картина у суботу така:

·На сході (Харків, Луганськ, Донецьк) — прохолодно: від +8 до +13 °C удень, але вітряно. Вночі — до -3 °C.

·У центрі (Київ, Полтава, Черкаси) — прохолодно: до +11 °C вдень, вологість робитиме повітря ще холоднішим, уночі — заморозки до -3 °C.

·На заході (Львів, Чернівці, Ужгород) — трохи комфортніше: до +11 °C вдень, але хмарно та з дощем. Вночі — близько +1 °C.

·На півдні (Одеса, Херсон, Миколаїв) — очікується +7..+9 °C, місцями дощ з мокрим снігом, що точно здивує у середині квітня. Вночі — також заморозки до -3 °C.

Після холодних буднів мешканці багатьох областей у суботу відчують явне потепління — в деяких районах температура зросте майже на 10 градусів. Наприклад:

·На Івано-Франківщині(Коломия, Надвірна), Закарпатті (Мукачево, Ужгород), а також на Житомирщині, Київщині, Кіровоградщині, Рівненщині, Черкащині температура вдень зросте до комфортних +9..+11 °C, тоді як ще кілька днів тому вдень було лише 0..+2 °C. Це вже значно ближче до весняної норми, хоч ночі все ще залишаються морозними.

⚠Заморозки: На більшій частині території України оголошено штормове попередження: нічна температура знову опуститься до 0..–5 °C. Це означає заморозки не лише на ґрунті, а й у повітрі, що є особливо небезпечним для ранніх саджанців, цвітіння плодових дерев і городини. Якщо ви вже щось висадили — захистіть рослини агроволокном або пластиковими укриттями.

📉Геомагнітна обстановка: ніч проти суботи супроводжуватиметься слабкою геомагнітною бурею. Метеозалежним людям радимо не перевантажувати себе справами та слідкувати за самопочуттям.

🌬Якість повітря в деяких районах Житомирщини (Черняхів) залишатиметься поганою через високий рівень дрібнодисперсного пилу — краще не провітрювати приміщення вранці.

🌳Алергіки — обережно!У Київській, Сумській та Волинській областях зберігається висока концентрація пилку берези.

🌊Підйом рівня води на Дністрі

Через поєднання потепління та інтенсивних опадів у Карпатах, на ділянці річки Дністер (Львівська та Івано-Франківська області) можливе підвищення рівня води до 1 метра. Хвилюватися не варто — загрози затоплення немає, але зміна рівня може бути помітною для рибалок і мешканців прибережних територій.

👕Неділя, 13 квітня принесе потепління: дощі припиняться, температура підвищиться, небо проясниться.

За даними SINOPTIK.ua, у більшості регіонів день буде сухим, із ясним небом і температурою, що нарешті наближається до весняної норми. Але не скрізь — є області, де ще зберігається прохолода, особливо вночі.

☀️ Погода у регіонах:

·Схід (Харків, Луганськ, Донецьк): вдень +11..+15 °C — повітря стане м’якшим, з’явиться сонце. Погода відчуватиметься як приємна весняна, але ранок ще буде свіжим.

·Центр (Київ, Черкаси, Полтава): +11..+14 °C — сухо, малохмарно, ідеальні умови для спокійного дня на свіжому повітрі.

·Захід (Львів, Ужгород, Чернівці): +13..+18 °C — найтепліший регіон дня. Погода в Ужгороді ідеально підійде для першої весняної кави на терасі. Але в гірських районах Закарпаття (наприклад, у Рахові) ночі ще залишаються холодними.

·Південь (Одеса, Миколаїв, Херсон): +11..+13 °C — спокійна, усталена погода, трохи свіжіша, ніж хотілося б, але вже без опадів.

💧 В окремих районах ще можливі незначні опади:

·У Криму (Перекопський район) — очікується короткочасний дощ.

·У Харківській області (Чугуївський район) — невелика хмарність із ймовірністю слабкого дощу.

🌡Температурна картина: потепління, але з сюрпризами

У більшості регіонів температура вдень буде значно вищою, ніж у попередні дні. Особливо це помітно у таких районах:

·Івано-Франківщина, Закарпаття, Житомирщина, Львівщина, Київщина, Рівненщина, Черкащина та ін. — тут у п’ятницю було +1..+2 °C, а в неділю вдень очікується +9..+11 °C — вже відчутне потепління.

Проте у Криму (Ялта, Бахчисарай), Закарпатті (Рахів) та Надвірній на Івано-Франківщині нічна температура залишиться холодною — можливі заморозки.

⚠️Штормове попередження: заморозки

На ніч з неділі на понеділок у багатьох регіонах прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту до –5 °C. Це особливо важливо для тих, хто вже висадив розсаду або чутливі рослини.