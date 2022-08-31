Поклонники Apple решили проверить, насколько прочный Айфон 12

В интернете появились эксперименты от пользователей, которые показывают, так ли это на самом деле.

Благодаря нанокристаллическим кристаллам на стекле IPhone 12 он намного более защищен при падениях, чем предыдущие модели. Так заявляет производитель, ведь в данную модель компания оснастила Ceramic Shield от эксперта и создателя стекла "Gorilla Glass", которое используется в смартфонах премиум-класса. Однако закаленное стекло защищает только экран. На задней панели установлено то же стекло, что и на передней панели iPhone 11.

Экран Айфона 12 полностью встроен в корпус. Таким образом, край корпуса находится на одном уровне со стеклом экрана, поэтому он соприкасается с землей только в случае прямого удара по передней части.

Для проверки смартфона на прочность он сначала был испытан во время падения на расстояние 1 метра. Это испытание будет интересным для тех, чей смартфон часто выпадает из кармана. Айфон практически не пострадал после падения и хорошо справился с данным испытанием без чехла. Стекло гаджета осталось целым спереди и сзади.

Модифицированный дизайн iPhone демонстрирует свою прочность, особенно когда его роняют на переднюю часть. На стандартной и флагманской модели после испытания нет ни малейшей царапины на дисплее. Керамический экран в первую очередь защищен металлическим каркасом вокруг экрана. Именно этот металлический каркас поглощает большую часть силы удара.

Что если уронить устройство с расстояния 1.5 метра на гладкую бетонную и стальную поверхности? В обоих iPhone дисплеи выдерживают падение и остаются невредимыми. После в общей сложности 10 попыток с данной высоты стекло не разбивается. Однако стеклянная задняя часть iPhone 12 треснула еще больше после первого тестового запуска.

Даже после падения с высоты человеческого роста (1.8 метра)переднее стекло осталось целым. Алюминий в iPhone 12 немного деформирован, в то время как на стали Pro сколота только краска. Хотя обе стеклянные поверхности пережили падение, при ближайшем рассмотрении видно, что некоторые пиксели на дисплее iPhone 12 Pro неисправны.

Испытание на падение с высоты более 2,7 метров телефон также выдержал целых три раза без дальнейших повреждений. Дисплей работает отлично, только задняя часть немного более фрагментирована.

Только после падения iPhone 12 с высоты трех метров на нижний край корпуса, камера перестала работать. Возможно, в результате падения разболтался разъем. В отличие от iPhone 12 Pro с уже битыми пикселями, где не происходит никаких дополнительных повреждений. Стекло камеры на iPhone 12 Pro полностью разрушено, обнажая компоненты под ним.

В финальном тесте падение с трех метров iPhone 12 выдержал без каких-либо повреждений экрана. Это свидетельствует о том что заявление Apple о прочности стекла действительно являются правдой и экран устройства способен выдержать падение даже без защитного чехла. Однако все же стоит относиться к своему смартфону бережно, так как падения могут негативно сказаться на работе гаджета.

Дополнительные аксессуары могут помочь уберечь ваше устройство и сделать его использование более комфортным. Существует большое количество чехлов и защитных стекол на данную модель смартфона. Если вы ищете магазин для покупки прочного и оригинального iPhone 12 в Украине, следует обратить внимание на eStore. В ассортименте eStore.ua есть все варианты расцветки и объема памяти, а также различные аксессуары к новому смартфону.