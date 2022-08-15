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15.08.2022, 12:35

Покупка квартир в ЖК Алматы: как не ошибиться в выборе

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Покупка квартир в ЖК Алматы: как не ошибиться в выборе - Фото

Сэкономить силы и время можно, если искать жилье с помощью портала Homsters

По статистике покупатели квартир тратят в среднем около трех месяцев на поиски подходящего варианта. И это не удивительно, ведь в Алматы только за последние годы возвели более 400 новых домов. Как среди такого многообразия выбрать лучшую квартиру – читайте в статье.

Ключевые критерии отбора

Безусловно, параметров, влияющих на привлекательность и ликвидность жилья, немало. Отойдя от субъективных критериев (этаж, вид из окна, количество санузлов или наличие детского сада поблизости), выделим объективные факторы, на которые стоит ориентироваться при покупке новой квартиры в Алматы:

  • Тип строительного объекта. Дома Алматы представлены панельными, кирпичными или монолитными зданиями. Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки. Например, панельные дома возводятся быстрее, но вот звуко- и теплоизоляция оставляет желать лучшего. Кирпичные дома хорошо сохраняют тепло, но покупая квартиру в строящемся доме, придется ждать дольше. Монолиты славятся идеально гладкими стенами, потолками./li>
  • Проект и инженерные решения. Современное строительство предполагает использование энергосберегающих "умных" технологий. Следует обращать внимание на систему вентиляции (чтобы в будущем не столкнуться с появлением плесени), утепление фасадов (для экономии на коммунальных платежах). Если вы хотите делать индивидуальную планировку, стоит заранее узнать, допустимо ли это проектом.
  • Безопасность. Под безопасностью понимается не только физическая охрана дома или наличие камер видеонаблюдения. Обращайте внимание на зонирование придомовой территории, концепцию "двор без машин". В таком дворе дети смогут свободно бегать, кататься на велосипедах, не опасаясь выскочившего из-за угла автомобиля. Важным аспектом при покупке квартиры является и пожарная безопасность. Наличие датчиков задымления, системы тушения убережет жителей дома и их имущество.
  • Комфорт. Функциональная планировка квартир, бесшумные скоростные лифты, консьерж-сервис, наличие колясочной или места для парковки велосипеда – важные детали, без которых сложно представить настоящую комфортную жизнь.
  • Обустройство придомовой территории. Безусловно, у каждого свои представления об "идеальном дворе". Обращайте внимание на важные для вашей семьи аспекты: наличие собственного паркоместа, спортивного поля, зоны отдыха со скамейками у фонтана, детской площадки или велодорожки.

Такой щепетильный подход к выбору жилья, конечно, занимает недели. Сэкономить силы и время можно, если искать жилье с помощью портала Homsters. Указав требуемые параметры в поиске, вы быстро "отфильтруете" ненужные варианты и сосредоточитесь на лучших!

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Теги: квартиры, ЖК Алматы, Homsters
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