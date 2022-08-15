Покупка квартир в ЖК Алматы: как не ошибиться в выборе

По статистике покупатели квартир тратят в среднем около трех месяцев на поиски подходящего варианта. И это не удивительно, ведь в Алматы только за последние годы возвели более 400 новых домов. Как среди такого многообразия выбрать лучшую квартиру – читайте в статье.

Ключевые критерии отбора

Безусловно, параметров, влияющих на привлекательность и ликвидность жилья, немало. Отойдя от субъективных критериев (этаж, вид из окна, количество санузлов или наличие детского сада поблизости), выделим объективные факторы, на которые стоит ориентироваться при покупке новой квартиры в Алматы:

Тип строительного объекта. Дома Алматы представлены панельными, кирпичными или монолитными зданиями. Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки. Например, панельные дома возводятся быстрее, но вот звуко- и теплоизоляция оставляет желать лучшего. Кирпичные дома хорошо сохраняют тепло, но покупая квартиру в строящемся доме, придется ждать дольше. Монолиты славятся идеально гладкими стенами, потолками./li>

Проект и инженерные решения. Современное строительство предполагает использование энергосберегающих "умных" технологий. Следует обращать внимание на систему вентиляции (чтобы в будущем не столкнуться с появлением плесени), утепление фасадов (для экономии на коммунальных платежах). Если вы хотите делать индивидуальную планировку, стоит заранее узнать, допустимо ли это проектом.

Безопасность. Под безопасностью понимается не только физическая охрана дома или наличие камер видеонаблюдения. Обращайте внимание на зонирование придомовой территории, концепцию "двор без машин". В таком дворе дети смогут свободно бегать, кататься на велосипедах, не опасаясь выскочившего из-за угла автомобиля. Важным аспектом при покупке квартиры является и пожарная безопасность. Наличие датчиков задымления, системы тушения убережет жителей дома и их имущество.

Комфорт. Функциональная планировка квартир, бесшумные скоростные лифты, консьерж-сервис, наличие колясочной или места для парковки велосипеда – важные детали, без которых сложно представить настоящую комфортную жизнь.

Обустройство придомовой территории. Безусловно, у каждого свои представления об "идеальном дворе". Обращайте внимание на важные для вашей семьи аспекты: наличие собственного паркоместа, спортивного поля, зоны отдыха со скамейками у фонтана, детской площадки или велодорожки.

Такой щепетильный подход к выбору жилья, конечно, занимает недели. Сэкономить силы и время можно, если искать жилье с помощью портала Homsters. Указав требуемые параметры в поиске, вы быстро "отфильтруете" ненужные варианты и сосредоточитесь на лучших!