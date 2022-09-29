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29.09.2022, 16:20

Популярное приложение "Футбол Украины" обновлено: что изменилось?

Цей матеріал також доступний українською
Популярное приложение "Футбол Украины" обновлено: что изменилось? - Фото

В приложении "Футбол Украины" произошли важные обновления после перезапуска

Чтобы перейти к новой версии, обязательно зайдите в Play Market или App Store. Выясним, какие изменения произошли в суперпопулярной программе от Трибуна и почему важно скачать обновление.

"Футбол Украины": главные обновления после перезапуска

После перезапуска в приложении появились следующие нововведения:

● по умолчанию новая версия украиноязычная — это касается контента и интерфейса;

● прошел редизайн, благодаря которому программа начала выглядеть еще более стильно;

● появился новый двигатель;

● посты блога теперь размещаются вне блога.

В то же время, если в настройках телефона на Android стоит русский язык, версия по умолчанию тоже будет русскоязычной. Также стоит обратить внимание, что приложение переехало на новую платформу, поэтому если хотите получать новый контент, обязательно стоит скачать обновление. Представители издания "Трибуна" предлагают посоветовать новое приложение друзьям и знакомым.

Также разработчики сообщают, что дорабатывают приложения футбольных клубов "Динамо" и "Шахтер", поэтому удалять их не нужно. Ожидается дополнительное сообщение о возможности обновления до текущей версии.

Что представляет собой приложение "Футбол Украины"?

Это приложение разработано спортивным изданием ua.tribuna.com и позиционируется как главная футбольная программа. Здесь вы найдете исчерпывающую информацию о самых главных европейских турнирах. Среди возможностей приложения "Футбол Украины":

● новости футбола;

● результаты и счета матчей в онлайн-режиме;

● ведение спортивного блога;

● общение с болельщиками в комментариях и чатах.

"Футбол Украины" – это настоящая находка для поклонников футбола. Здесь можно найти подробную информацию о любимых клубах, прочитать интересные анонсы и интервью, посмотреть трансляции матчей в текстовом режиме, насладиться видеозаписями самых ярких голов и опасных моментов спортивных соревнований, ознакомиться с различными расписаниями, календарями, турнирными сетями и т.д. Приложение будет актуально для всех, кто следит за футбольной жизнью Украины и мира, интересуется аналитикой и хочет оперативно узнавать последние новости.

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