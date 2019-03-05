Portrait Now! 2019: работы украинских художников отправят в Данию

22 февраля в «Львиварне» открылась выставка работ финалистов отборочного этапа международного конкурса портретистики им. пивовара Я. К. Якобсена Portrait Now! 2019. На ней определили финалистов конкурса из стран Восточной Европы, чьи работы отправятся на международный финал конкурса в Дании.

Международное жюри вместе с президентом Фонда Carlsberg профессором Флеммингом Бессенбахером и генеральным директором Carlsberg Ukraine Евгением Шевченко поздравили художников в Музейно-культурном комплексе пивной истории «Львиварня» и озвучили результаты отборочного этапа. Так, 32 работы финалистов уже в мае примут участие в художественной выставке на территории Музея национальной истории в замке Фредериксборг (Дания), среди которых – 15 работ украинских художников.

Реклама

Победителем специальной номинации Semper Ardens («Вечно горящий») от компании Carlsberg Ukraine стал художник Олег Омельченко из Харькова. Его конкурсная работа исполнена в технике офорта (гравировка по металлу) и, по словам генерального директора компании Carlsberg Ukraine, больше всего соответствует духу номинации, созданной в честь основателя Carlsberg Group Я. К. Якобсена – «практично-мечтательного мастера пивоварения, создавшего для своей компании философию, в основе которой лежит стремление к совершенству».

«Этот портрет – попытка самопознания самочеловека и попытка увидеть в себе глубины и наметить перспективы. На этой картине Я смотрю в будущее. Пока работал, вспомнил моменты из юности, почему выбрал эту сферу и захотел рисовать», – рассказывает о своей работе Олег.

В день открытия посетителей выставки ожидали и другие активности. Профессиональные художники рисовали портреты всех желающих, проводились розыгрыши творческих призов, а художница песком воссоздала в десятиминутном шоу историю становления Carlsberg Group. Профессор Флемминг Бессенбахер провел встречу с молодыми украинскими учеными и стартаперами, поговорил с ними о новых научных разработках, их связи с устойчивым развитием и о роли бизнеса в полезных инновациях.

«Меня очень радует, что столько талантливых людей готовы делиться и делятся своим творчеством, и что это творчество находит позитивный отклик аудитории. Наша компания гордится возможностью поддерживать культурные проекты международного уровня. Украина богата талантами, а мы помогаем открыть их миру», – отметил во время мероприятия генеральный директор Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко.

Экспозиция работ финалистов отборочного этапа Portrait Now! 2019 продлится в «Львиварне» до 19 марта. Рядом с конкурсными портретами на ней выставлены автопортреты звёзд украинского шоубизнеса, которые рисовали в поддержку Portrait Now! 2019 в течение ноября-декабря 2018 году.

Адрес «Львиварни»: г. Львов, ул. Клепаровская, 18 (территория Львовской пивоварни).

Portrait Now! – международный конкурс для всех ценителей портретистики, призванный раскрыть красоту как классического, так и современного подходов к искусству. Организатором конкурса неизменно выступает Фонд Carlsberg, который активно инвестирует в развитие культуры ещё с 1882 года. Тогда основатель компании пивовар Я. К. Якобсен открыл Музей национальной истории в замке Фредериксборг (Дания). Чтобы заинтересовать общество в портретной живописи, музей с первых лет своего существования заказывал художникам портреты знаменитостей.

Фонд Carlsberg руководит одной из наибольших международных пивоваренных компаний – Carlsberg Group, а также поощряет развитие науки, искусства и культуры. В 2018 году компании Carlsberg Ukraine выпала честь организовать и провести отборочных этап Portrait Now! 2019 для стран Восточной Европы. Финалисты этого этапа поборются за главный приз конкурса – 85 000 датских крон – на выставке в замке Фредериксборг.