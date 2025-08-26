Вуди Аллен ответил на осуждение из-за участия в московском кинофестивале
Американский кинорежиссер Вуди Аллен опроверг утверждение Министерства иностранных дел Украины о том, что его участие в Московской международной неделе кино было "оправданием" российских преступлений. Ситуацию он прокомментировал британской газете The Guardian.
В своем заявлении он фактически переложил ответственность за полномасштабную российско-украинскую войну исключительно на руководство Кремля.
"Когда речь идет о конфликте в Украине, я твердо убежден, что Владимир Путин абсолютно неправ. Война, которую он развязал, ужасна. Но что бы ни сделали политики, я не считаю, что прекращение художественных разговоров когда-либо является хорошим способом помочь", – заявил он.
24 августа Аллен принял участие в сессии "Легенды мирового кинематографа" в рамках Московской международной недели кино.
Американский режиссер выступал онлайн. Встречу с ним в открытом зале пространства "Москино" провел режиссер-пропагандист Федор Бондарчук.
В ходе своей лекции Аллен говорил о мировом кинематографе и принципах своей режиссуры, а также роли искусственного интеллекта в кино. За несколько дней до начала мероприятия пресс-служба проекта сообщила, что он приедет в Москву, однако впоследствии уточнила, что он выступит онлайн.
- МИД Украины осудил участие режиссера в мероприятии и назвал это "позором и оскорблением" жертвы украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными преступниками. В ведомстве считают, что Аллен сознательно закрывает глаза на зверства, которые Россия совершает в Украине ежедневно уже в течение 11 лет.
