Вуди Аллен ответил на осуждение из-за участия в московском кинофестивале

Режиссер считает, что Путин "неправ", однако убежден, что надо продолжать "разговоры об искусстве"

Вуди Аллен (Фото: EPA / ETTORE_FERRARI)

Американский кинорежиссер Вуди Аллен опроверг утверждение Министерства иностранных дел Украины о том, что его участие в Московской международной неделе кино было "оправданием" российских преступлений. Ситуацию он прокомментировал британской газете The Guardian.

В своем заявлении он фактически переложил ответственность за полномасштабную российско-украинскую войну исключительно на руководство Кремля.

"Когда речь идет о конфликте в Украине, я твердо убежден, что Владимир Путин абсолютно неправ. Война, которую он развязал, ужасна. Но что бы ни сделали политики, я не считаю, что прекращение художественных разговоров когда-либо является хорошим способом помочь", – заявил он.

24 августа Аллен принял участие в сессии "Легенды мирового кинематографа" в рамках Московской международной недели кино.

Американский режиссер выступал онлайн. Встречу с ним в открытом зале пространства "Москино" провел режиссер-пропагандист Федор Бондарчук.

В ходе своей лекции Аллен говорил о мировом кинематографе и принципах своей режиссуры, а также роли искусственного интеллекта в кино. За несколько дней до начала мероприятия пресс-служба проекта сообщила, что он приедет в Москву, однако впоследствии уточнила, что он выступит онлайн.