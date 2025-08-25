МИД осудил участие Вуди Аллена в Московской международной неделе кино

Участие режиссера в мероприятии является позором и оскорблением жертвы актеров и кинематографистов, погибших из-за агрессии РФ, отметили в ведомстве

Вуди Аллен (Фото: Fabio Frustaci/EPA)

Украина осудила участие американского режиссера Вуди Аллена в Московской международной неделе кино. Соответствующее заявление опубликовало Министерство иностранных дел.

В ведомстве отметили, что участие режиссера в мероприятии – позор и оскорбление жертвы украинских актеров и кинематографистов, которые были убиты или ранены российскими военными преступниками во время агрессии России против Украины.

Участвуя в фестивале, объединяющем сторонников и рупоров российского диктатора Владимира Путина, Аллен сознательно закрывает глаза на зверства, которые Россия совершает в Украине ежедневно уже в течение 11 лет, добавили в МИД.

"Культура никогда не должна использоваться для отбеливания преступлений или служить инструментом пропаганды", – говорится в заявлении.

Российский ресурс Meduza сообщил, что Аллен принял участие в сессии "Легенды мирового кинематографа", которая состоялась 24 августа в рамках Московской международной недели кино.

Американский режиссер выступал онлайн по видеосвязи. Встречу с ним в открытом зале пространства "Москино" провел режиссер-пропагандист Федор Бондарчук.

В ходе своей лекции Аллен говорил о мировом кинематографе и принципах своей режиссуры, а также роли искусственного интеллекта в кино. За несколько дней до начала мероприятия пресс-служба проекта сообщила, что он приедет в Москву, однако впоследствии уточнила, что он выступит онлайн.

В конце июля администрация Королевского дворца в Казерте отменила симфонический концерт под руководством россиянина Гергиева.

Несмотря на свою близость к Путину, дирижер был постоянным гостем на сценах Италии и других стран Европы. Однако с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он не участвовал в мероприятиях в европейских государствах.