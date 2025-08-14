Политики и деятели культуры в письме призвали Королевскую оперу отменить гастроли Нетребко

Анна Нетребко (Фото: ресурс оккупантов)

Ряд украинских и зарубежных политических, культурных и общественных деятелей призвали лондонскую Королевскую оперу пересмотреть решение пригласить российскую оперную певицу Анну Нетребко к участию в новом сезоне. Соответствующее открытое письмо опубликовала газета The Guardian.

В нем говорится, что для украинцев непоколебимая поддержка Великобритании – со стороны правительства, народа и культурных учреждений, таких как Королевский балет и опера – стала важнейшим источником силы и надежды в условиях российской агрессии.

"Поэтому мы с большой болью наблюдаем, как Королевский оперный театр приглашает Нетребко – давний символ культурной пропаганды режима, ответственного за тяжкие военные преступления – вернуться на свою сцену в главных ролях", – отметили подписанты.

Еще большую тревогу вызывает заявление исполнительного директора Королевского балета и оперы, в котором говорится о том, что его прежняя поддержка Украины "соответствовала мировому консенсусу того времени", и что с тех пор его позиция изменилась из-за "сложных геополитических обстоятельств".

"Мы должны спросить себя: подпадают ли под эту категорию недавние эскалации атак России на мирные украинские города и мирных жителей, а также ее преднамеренные и систематические попытки уничтожить украинскую культуру, каким-то образом оправдывая возвращение Нетребко? Может ли Королевская опера убедительно заявлять о нейтралитете и целостности, предоставляя свою сцену тому, кто в 2014 году публично размахивал флагом "Новороссии" – сепаратистского проекта Кремля в Донецкой области, часть которой остается под российской оккупацией?" – говорится в письме.

Подписанты отметили, что Королевская опера стоит перед решающим выбором: между статусом и ответственностью, между прибылью и ценностями, между молчанием и совестью. Они призвали, как и раньше, придерживаться этических принципов искусства и истории.

Среди подписантов – первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк, британские парламентарии от обеих партий, режиссер Мстислав Чернов, писатель Сергей Жадан, французский философ Бернар-Анри Леви – всего более 50 человек.

В апреле агентство Associated Press сообщило, что Нетребко возвращается в лондонский Королевский оперный театр после шестилетнего перерыва. Она откроет сезон 2025-2026 годов постановкой "Тоска" Джакомо Пуччини. Также россиянка выступит в четырех спектаклях восстановленной "Турандот" и даст сольный концерт.

Последний раз Нетребко выступала в Королевской опере в апреле 2019 года в опере "Сила судьбы". Запланированные на январь 2022 года выступления в "Набукко" отменили из-за европейских ограничений на поездки.