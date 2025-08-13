Посол в Польше о концерте Коржа: Не понимаю, почему украинцы вообще пошли на тот стадион
Василий Бондар (Фото: Facebook / Vasyl.Bodnar.1976)

Посол Украины в Польше Василий Боднар отреагировал на беспорядки на концерте беларуского рэпера Макса Коржа на стадионе в Варшаве, что привело к задержанию более сотни человек. В комментарии RMF FM дипломат выразил непонимание, почему украинцы посещали такое мероприятие.

"Я не понимаю, почему украинцы вообще пошли на тот стадион. Концерт был на русском языке, а те, кто говорит на этом языке, сейчас убивают украинцев, ведут войну и уничтожают Украину", – сказал Боднар.

Он отметил, что тот, кто нарушает закон в Польше, должен столкнуться с последствиями в соответствии с польским законодательством.

Боднар отметил, что верховенство права является основой порядка в каждой стране.

"Украинцы, которые, как и я, – гости в этой стране – должны соблюдать закон в Польше. Кто нарушает закон и нарушает традицию, а также не имеет понимания и ощущения определенной социальной чувствительности, должен нести ответственность", – заявил посол.

Он также отметил, что действия, подобные тем, что произошли на концерте, вписываются во вражескую российскую риторику – и чем больше будет таких "провокаций", тем больше они будут угрожать двусторонним отношениям Варшавы и Киева, а также негативно влиять на украинцев, проживающих в Польше, "большинство из которых не нарушают закон".

По его словам, люди, которые неподобающе вели себя на концерте, "приехали из других стран и не проживают постоянно в Польше".

Среди поляков, в частности, вызвал возмущение флаг Украинской повстанческой армии на концерте Коржа. Однако польские правоохранители заявили и о других многочисленных правонарушениях.

Мужчина, который развернул флаг УПА, впоследствии записал извинение – объяснил, что использовал этот символ для демонстрации поддержки Украины во время полномасштабной войны, а не с целью пропагандировать какой-то режим.

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику.

  • Концерт Коржа в Варшаве состоялся 9 августа. Были задержаны 109 человек за хранение наркотиков, нападение на охранников, хранение и пронос пиротехнических изделий, а также незаконное проникновение. Польша обещает депортировать 57 украинцев.
Макс КоржконцертваршаваВасилий Бондарфлаг упа