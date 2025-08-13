Посол у Польщі про концерт Коржа: Не розумію, чому українці взагалі пішли на той стадіон

Боднар наголосив, що концерт був російською, а ті, хто розмовляє цією мовою, зараз вбивають українців

Василь Бондар (Фото: Facebook / Vasyl.Bodnar.1976)

Посол України в Польщі Василь Боднар відреагував на заворушення на концерті білоруського репера Макса Коржа на стадіоні у Варшаві, що призвело до затримання понад сотні людей. У коментарі RMF FM дипломат висловив нерозуміння, чому українці відвідували такий захід.

"Я не розумію, чому українці взагалі пішли на той стадіон. Концерт був російською мовою, а ті, хто розмовляє цією мовою, зараз вбивають українців, ведуть війну та знищують Україну", – сказав Боднар.

Він наголосив, що той, хто порушує закон у Польщі, повинен зіткнутися з наслідками відповідно до польського законодавства.

Боднар наголосив, що верховенство права є основою порядку в кожній країні.

"Українці, які, як і я, – гості в цій країні – повинні дотримуватися закону в Польщі. Хто порушує закон і порушує традицію, а також не має розуміння і відчуття певної соціальної чутливості, має нести відповідальність", – заявив посол.

Він також зазначив, що дії, подібні до тих, що відбулися на концерті, вписуються у ворожу російську риторику – і чим більше буде таких "провокацій", тим більше вони загрожуватимуть двостороннім відносинам Варшави і Києва, а також негативно впливатимуть на українців, які проживають у Польщі, "більшість з яких не порушують закон".

За його словами, люди, які неналежно поводилися на концерті, "приїхали з інших країн і не проживають постійно в Польщі".

Серед поляків, зокрема, викликав обурення прапор Української повстанської армії на концерті Коржа. Однак польські правоохоронці заявили й про інші чисельні правопорушення.

Чоловік, який розгорнув прапор УПА, згодом записав вибачення – пояснив, що використав цей символ для демонстрації підтримки України під час повномасштабної війни, а не з метою пропагувати якийсь режим.

Обережно, у відео є ненормативна лексика.

Tak wyglądała promocja BANDERYZMU. Oczekujemy na zdecydowane i szybkie działania Policji i Prokuratury.https://t.co/wLYmnCyPNY pic.twitter.com/e6CaUhhpaH — Korona Warszawa (@KoronaWarszawa) August 11, 2025

🇵🇱57 Ukrainians and 6 Belarusians to be deported from Poland after riots at Max Korzh concert



Polish Prime Minister Donald Tusk said that the situation, which had greatly shocked Polish society, has "finally been resolved."



"I am referring to the riots, acts of aggression, and… pic.twitter.com/bLoFpDLSWj — NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2025