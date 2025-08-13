Посол у Польщі про концерт Коржа: Не розумію, чому українці взагалі пішли на той стадіон
Василь Бондар (Фото: Facebook / Vasyl.Bodnar.1976)

Посол України в Польщі Василь Боднар відреагував на заворушення на концерті білоруського репера Макса Коржа на стадіоні у Варшаві, що призвело до затримання понад сотні людей. У коментарі RMF FM дипломат висловив нерозуміння, чому українці відвідували такий захід.

"Я не розумію, чому українці взагалі пішли на той стадіон. Концерт був російською мовою, а ті, хто розмовляє цією мовою, зараз вбивають українців, ведуть війну та знищують Україну", – сказав Боднар.

Він наголосив, що той, хто порушує закон у Польщі, повинен зіткнутися з наслідками відповідно до польського законодавства.

Боднар наголосив, що верховенство права є основою порядку в кожній країні.

"Українці, які, як і я, – гості в цій країні – повинні дотримуватися закону в Польщі. Хто порушує закон і порушує традицію, а також не має розуміння і відчуття певної соціальної чутливості, має нести відповідальність", – заявив посол.

Він також зазначив, що дії, подібні до тих, що відбулися на концерті, вписуються у ворожу російську риторику – і чим більше буде таких "провокацій", тим більше вони загрожуватимуть двостороннім відносинам Варшави і Києва, а також негативно впливатимуть на українців, які проживають у Польщі, "більшість з яких не порушують закон".

За його словами, люди, які неналежно поводилися на концерті, "приїхали з інших країн і не проживають постійно в Польщі".

Серед поляків, зокрема, викликав обурення прапор Української повстанської армії на концерті Коржа. Однак польські правоохоронці заявили й про інші чисельні правопорушення.

Чоловік, який розгорнув прапор УПА, згодом записав вибачення – пояснив, що використав цей символ для демонстрації підтримки України під час повномасштабної війни, а не з метою пропагувати якийсь режим.

Обережно, у відео є ненормативна лексика.

  • Концерт Коржа у Варшаві відбувся 9 серпня. Було затримано 109 людей за зберіганням наркотиків, напад на охоронців, зберігання та пронесення піротехнічних виробів, а також незаконне проникнення. Польща обіцяє депортувати 57 українців.
варшаваконцертВасиль Бондармакс коржпрапор упа