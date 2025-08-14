Політики й діячі культури у листі закликали Королівську оперу скасувати виступи Нетребко

Анна Нетребко (Фото: ресурс окупантів)

Низка українських та закордонних політичних, культурних і громадських діячів закликали лондонську Королівську оперу переглянути рішення запросити російську оперну співачку Анну Нетребко до участі в новому сезоні. Відповідний відкритий лист опублікувала газета The Guardian.

У ньому йдеться, що для українців непохитна підтримка Великої Британії – з боку уряду, народу та культурних установ, таких як Королівський балет та опера – стала найважливішим джерелом сили та надії в умовах російської агресії.

"Тому ми з великим болем спостерігаємо, як Королівський оперний театр запрошує Нетребко – давній символ культурної пропаганди режиму, відповідального за тяжкі воєнні злочини – повернутися на свою сцену у головних ролях", – зазначили підписанти.

Ще більшу тривогу викликає заява виконавчого директора Королівського балету та опери, в якій йдеться про те, що його колишня підтримка України "відповідала світовому консенсусу того часу", і що відтоді його позиція змінилася через "складні геополітичні обставини".

"Ми повинні запитати себе: чи підпадають під цю категорію недавні ескалації атак Росії на мирні українські міста та мирних жителів, а також її навмисні та систематичні спроби знищити українську культуру, якимось чином виправдовуючи повернення Нетребко? Чи може Королівська опера переконливо заявляти про нейтралітет та цілісність, надаючи свою сцену тому, хто у 2014 році публічно розмахував прапором "Новоросії" – сепаратистського проєкту Кремля у Донецькій області, частина якої залишається під російською окупацією?" – йдеться у листі.

Підписанти зазначили, що Королівська опера стоїть перед вирішальним вибором: між статусом та відповідальністю, між прибутком та цінностями, між мовчанням та совістю. Вони закликали, як і раніше, дотримуватись етичних принципів мистецтва та історії.

Серед підписантів – перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, колишня прем'єр-міністерка Нової Зеландії Гелен Кларк, британські парламентарі від обох партій, режисер Мстислав Чернов, письменник Сергій Жадан, французький філософ Бернар-Анрі Леві – загалом понад 50 людей.

У квітні агентство Associated Press повідомило, що Нетребко повертається до лондонського Королівського оперного театру після шестирічної перерви. Вона відкриє сезон 2025-2026 років постановкою "Тоска" Джакомо Пуччіні. Також росіянка виступить у чотирьох спектаклях відновленої "Турандот" та дасть сольний концерт.

Востаннє Нетребко виступала у Королівській опері у квітні 2019 року в опері "Сила долі". Заплановані на січень 2022 року виступи в "Набукко" скасували через європейські обмеження на поїздки.