В Італії скасували концерт "друга Путіна" Гергієва

Українські організації в Італії були готові провести протести проти виступу російського диригента

Валерій Гергієв та Володимир Путін (Фото: ресурс окупантів)

Адміністрація Королівського палацу в Казерті скасувала симфонічний концерт під керівництвом росіянина Валерія Гергієва, який мав відбутися в межах фестивалю Un’Estate da RE 27 липня в регіоні Кампанія. Про це повідомило агентство ANSA.

Присутність диригента з РФ, якого критикують за підтримку російського диктатора Володимира Путіна, викликала бурхливу полеміку. Крім цього, висловлювалися побоювання щодо можливих протестів, організованих українськими організаціями.

Останні заяви проти концерту Гергієва надійшли від кількох лауреатів Нобелівської премії, які надіслали листи голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та італійській владі.

Онлайн-петиція за скасування виступу зібрала 16 000 підписів. Міністр культури Алессандро Джулі також висловився, наголосивши, що "мистецтво вільне і не може бути цензуровано", але "пропаганда, навіть коли вона зроблена талановито, – це інша справа". На його думку, концерт Гергієва ризикував би "надіслати неправильний меседж".

Водночас президент регіону Кампанія Вінченцо Де Лука, який ініціював концерт, назвав ситуацію "тривожною", поставивши під сумнів, "де пролягає межа між свободою слова та пропагандою".

Українські організації в Італії були готові провести протести та вже придбали квитки на перші ряди концерту, щоб Гергієв відчув незгоду.

15 липня повідомлялося, що в Італії розгорілася суперечка навколо концерту Гергієва. Міністр культури країни побоюється прояву пропаганди.

Гергієв підтримує тісні зв'язки з представниками уряду Росії та політичними елітами держави-агресорки, отримуючи цих зв'язків суттєві ділові та юридичні вигоди. Від 2022 року він перебуває під санкціями України.

Попри свою близькість до Путіна, диригент був постійним гостем на сценах Італії та інших країн Європи. Однак від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він не брав участі у заходах в європейських державах.