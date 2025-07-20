Зеленський запровадив санкції проти Королевської, Латиніної і Балашова

Президент підписав рішення РНБО щодо нових обмежень – у переліку міністерка часів Януковича і псевдоопозиційна російська блогерка

Володимир Зеленський (Фото: Benjamin Girette / EPA)

Президент Володимир Зеленський надав чинності новим санкціям Ради нацбезпеки та оборони – у списку колишня народна депутатка від забороненої ОПЗЖ Наталія Королевська, російська "опозиційна" пропагандистка Юлія Латиніна та екснардеп Геннадій Балашов.

Пропозиції запровадити обмеження проти цих осіб вносила Служба безпеки України.

До нового санкційного переліку увійшли:

→ Тетяна Аксьоненко – громадянка РФ, одна з адміністраторів пропагандистського Telegram-каналу "Архангел Спецназа";

→ Геннадій Балашов – екснардеп третього скликання, керівник партії "5.10";

→ Наталія Королевська – міністерка соціальної політики часів президента-втікача Віктора Януковича, нардепка чотирьох скликань (востаннє обиралась від ОПЗЖ, склала мандат на початку 2023-го), розшукується за підозрою у недостовірному декларуванні;

→ Юлія Латиніна – російська "опозиційна" блогерка, відома антиукраїнськими заявами;

→ Андрій Серебрянський – блогер "Андрей Луганский".

Проти цих осіб запроваджено обмеження строком на 10 років, зокрема йдеться про блокування активів. Також провайдери мають обмежити доступ до сайтів та соцмереж Аксьоненко, Балашова, Латиніної та Серебрянського.

Це перше рішення РНБО про санкції, ухвалене вже за нового керівника відомства Рустема Умєрова.

РНБО доручила Міністерству закордонних справ поінформувати компетентні органи Євросоюзу, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед партнерами питання про запровадження аналогічних обмежень.