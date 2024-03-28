Подоляк: Я можу працювати з опозицією РФ, але припиняю у разі зміни позиції, як із Латиніною

Подоляк заявив, що Латиніна почала займати "якусь дивну позицію", а тому він перестав працювати з нею

Михайло Подоляк (Фото: скриншот з відео)

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що працюватиме з російськими опозиційними блогерами та медіа, які демонструють проукраїнську позицію. Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net.

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За його словами, коли хтось із російських дисидентів починає дотримуватись "якоїсь дивної позиції", то він припиняє співпрацю.

"Як, наприклад, Юлія Латиніна, тоді потрібно зупиняти співпрацю і працювати з іншими. Як із тим самим Майклом Накі, якщо вони не змінюватимуть свою позицію", – сказав Подоляк.

Він зазначив, що розуміє російську ментальність, яка може провокувати "підсвідоме захворювання шовінізмом".

"Тоді ти маєш зупинитися. Але ти маєш використовувати інструменти впливу, поки вони працюють", – заявив радник голови ОП.

3 червня 2022 року з'явилася інформація, що президент Зеленський надав українське громадянство російському журналісту Невзорову та його дружині Лідії. Пізніше Невзоров написав у своєму Facebook, що "в Росії з приводу мого українського паспорта вже розгорається чудова істерика".

6 червня того ж року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Невзоров ще не отримав паспорт України. Він нагадав, що для цього є певна процедура. У Державній міграційній службі журналістам сказали, що Зеленський підписав указ про громадянство для Невзорова.

У серпні 2023 року представник військової розвідки Андрій Юсов заявив, що український контент зрештою витіснить "хороших росіян" з ефіру.

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