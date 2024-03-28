Подоляк: Я могу работать с оппозицией РФ, но прекращаю при смене позиции, как с Латыниной

Подоляк заявил, что Латынина начала занимать "какую-то странную позицию", а поэтому он перестал работать с ней

Михаил Подоляк (Фото: скриншот видео)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что будет работать с российскими оппозиционными блогерами и медиа, которые демонстрируют проукраинскую позицию. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

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По его словам, когда кто-либо из российских диссидентов начинает занимать "какую-то странную позицию", то он прекращает сотрудничество.

"Как, например Юлия Латынина, тогда нужно останавливать сотрудничества и работать с другими. Как с тем же Майклом Наки, если они не будут менять свою позицию", — сказал Подоляк.

Он отметил, что понимает российскую ментальность, которая может провоцировать "подсознательное заболевание шовинизмом".

"Тогда ты должен остановиться. Но ты должен использовать инструменты влияния, пока они работают", — заявил советник главы ОП.

3 июня 2022 года появилась информация, что президент Зеленский предоставил украинское гражданство российскому журналисту Невзорову и его супруге Лидии. Позже Невзоров написал в своем Facebook, что в "России по поводу моего украинского паспорта уже разгорается отличнейшая истерика".

6 июня того же года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Невзоров еще не получил паспорт Украины. Он напомнил, что для этого есть определенная процедура. В Государственной миграционной службе журналистам сказали, что Зеленский подписал указ о гражданстве для Невзорова.

В августе 2023 года представитель военной разведки Андрей Юсов заявил, что украинский контент в итоге вытеснит "хороших россиян" из эфира.

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