В ГУР объяснили присутствие "хороших россиян" на каналах Украины: Колониальное наследие
28.08.2023, 10:19
Андрей Юсов (Фото: скриншот с видео)
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов считает, что украинский контент в итоге вытеснит "хороших россиян" из эфира. Об этом он сообщил в интервью на канале ISLNDTV.
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По его словам, постоянное присутствие российских "оппозиционеров" в украинском эфире — это "тяжелое колониальное наследие"
"Есть Невзоров, который почти получил украинский паспорт. Или Фейгин, который тут тоже много времени проводит. Но есть "классические" россияне", — сказал Юсов.
Он отметил, что "коллективный Портников" (украинский публицист) выносит из информационного поля "коллективного Шендеровича" (российский писатель, который называет себя "либералом", но неоднократно замеченный в шовинистических высказываниях в адрес Украины).
"Я думаю, что "хорошие россияне" должны что-то делать в России, чтобы влиять на свою страну. Украина самодостаточная страна со своими журналистами, публицистами, блогерами и моральными авторитетами, контента своего в последнее время хватает. Это вопрос к нашей аудитории, давайте "топить" за украинский контент", — резюмировал представитель ГУР.
- 3 июня 2022 года появилась информация, что президент Зеленский предоставил украинское гражданство российскому журналисту Невзорову и его супруге Лидии.
- Позже Невзоров написал в своем Facebook, что в "России по поводу моего украинского паспорта уже разгорается отличнейшая истерика".
- 6 июня того же года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Невзоров еще не получил паспорт Украины. Он напомнил, что для этого есть определенная процедура. В Государственной миграционной службе журналистам сказали, что Зеленский подписал указ о гражданстве для Невзорова.
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