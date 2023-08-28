UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В ГУР объяснили присутствие "хороших россиян" на каналах Украины: Колониальное наследие

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2023, 10:19
В ГУР объяснили присутствие
Андрей Юсов (Фото: скриншот с видео)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов считает, что украинский контент в итоге вытеснит "хороших россиян" из эфира. Об этом он сообщил в интервью на канале ISLNDTV.

По его словам, постоянное присутствие российских "оппозиционеров" в украинском эфире — это "тяжелое колониальное наследие"
"Есть Невзоров, который почти получил украинский паспорт. Или Фейгин, который тут тоже много времени проводит. Но есть "классические" россияне", — сказал Юсов.
Он отметил, что "коллективный Портников" (украинский публицист) выносит из информационного поля "коллективного Шендеровича" (российский писатель, который называет себя "либералом", но неоднократно замеченный в шовинистических высказываниях в адрес Украины).
"Я думаю, что "хорошие россияне" должны что-то делать в России, чтобы влиять на свою страну. Украина самодостаточная страна со своими журналистами, публицистами, блогерами и моральными авторитетами, контента своего в последнее время хватает. Это вопрос к нашей аудитории, давайте "топить" за украинский контент", — резюмировал представитель ГУР.
  • 3 июня 2022 года появилась информация, что президент Зеленский предоставил украинское гражданство российскому журналисту Невзорову и его супруге Лидии.
  • Позже Невзоров написал в своем Facebook, что в "России по поводу моего украинского паспорта уже разгорается отличнейшая истерика".
  • 6 июня того же года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Невзоров еще не получил паспорт Украины. Он напомнил, что для этого есть определенная процедура. В Государственной миграционной службе журналистам сказали, что Зеленский подписал указ о гражданстве для Невзорова.

Читайте также: "Невзоров полезен Украине, это наше медийное оружие". Интервью Ермака – за минуту

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаразведкаандрей юсовпропагандадезинформация
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 