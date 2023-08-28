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У ГУР пояснили присутність "хороших росіян" на каналах України: Тяжка колоніальна спадщина

Этот материал также доступен на русском
28.08.2023, 10:19
У ГУР пояснили присутність
Андрій Юсов (Фото: скриншот з відео)

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов вважає, що український контент з часом витіснить "хороших росіян" з ефіру. Про це він повідомив в інтерв'ю на каналі ISLNDTV.

За його словами, постійна присутність російських "опозиціонерів" в українському ефірі — це "важка колоніальна спадщина"

"Є Невзоров, який майже отримав український паспорт. Або Фейгін, який тут теж багато часу проводить. Але є "класичні" росіяни", — сказав Юсов.

Він зазначив, що "колективний Портніков" (український публіцист) виносить із інформаційного поля "колективного Шендеровича" (російський письменник, який називає себе "лібералом", але який був неодноразово помічений у шовіністичних висловлюваннях на адресу України).

"Я думаю, що "хороші росіяни" повинні щось робити в Росії, щоб впливати на свою країну. Україна самодостатня країна зі своїми журналістами, публіцистами, блогерами та моральними авторитетами, контенту свого останнім часом вистачає. Це питання до нашої аудиторії, давайте "топити" за український контент", — резюмував представник ГУР.

  • 3 червня 2020 року з'явилася інформація, що президент Зеленський надав українське громадянство російському журналісту Невзорову та його дружині Лідії.
  • Пізніше Невзоров написав у своєму Facebook, що в "Росії з приводу мого українського паспорта вже розгорається чудова істерика".
  • 6 червня того ж року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Невзоров ще не отримав паспорт України. Він нагадав, що для цього є певна процедура. У Державній міграційній службі журналістам сказали, що Зеленський підписав указ про громадянство для Невзорова. 

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Дмитро Гриниченко
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