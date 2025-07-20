Зеленский ввел санкции против Королевской, Латыниной и Балашова

Президент подписал решение СНБО о новых ограничениях – в списке министр времен Януковича и псевдооппозиционная российская блогер

Владимир Зеленский (Фото: Benjamin Girette / EPA)

Президент Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции Совета нацбезопасности и обороны – в списке бывший народный депутат от запрещенной ОПЗЖ Наталья Королевская, российская "оппозиционная" пропагандистка Юлия Латынина и экс-нардеп Геннадий Балашов.

Предложения ввести ограничения против этих лиц вносила Служба безопасности Украины.

В новый санкционный список вошли:

→ Татьяна Аксененко – гражданка РФ, одна из администраторов пропагандистского Telegram-канала "Архангел Спецназа";

→ Геннадий Балашов – экс-нардеп третьего созыва, руководитель партии "5.10";

→ Наталья Королевская – министр социальной политики времен беглого президента Виктора Януковича, нардеп четырех созывов (последний раз избиралась от ОПЗЖ, сложила мандат в начале 2023-го), разыскивается по подозрению в недостоверном декларировании;

→ Юлия Латынина – российский "оппозиционный" блогер, известная антиукраинскими заявлениями;

→ Андрей Серебрянский – блогер "Андрей Луганский".

Против этих лиц введены ограничения сроком на 10 лет, в частности речь идет о блокировании активов. Также провайдеры должны ограничить доступ к сайтам и соцсетям Аксененко, Балашова, Латыниной и Серебрянского.

Это первое решение СНБО о санкциях, принятое уже при новом руководителе ведомства Рустеме Умерове.

СНБО поручил Министерству иностранных дел проинформировать компетентные органы Евросоюза, США и других государств о применении санкций и поставить перед партнерами вопрос о введении аналогичных ограничений.